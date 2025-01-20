Штурм Капітолію, суди та хамство. Топ-скандали за участю Трампа

Новий президент США Дональд Трамп не раз шокував громадськість своїми заявами і потрапляв у численні скандали найрізноманітнішого роду: від звинувачень у зґвалтуванні до конспірологічних теорій.

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Трамп і секс-скандали

Стормі Деніелс

Один із найгучніших скандалів, пов'язаних з особистим життям Дональда Трампа, вибухнув в 2016 році, незадовго до старту президентських виборів у США. Сама ж ситуація сталася ще в 2006 році. За словами порноактриси Стормі Деніелс (справжнє ім'я Стефані Кліффорд), тоді вона познайомилася з Трампом на благодійному турнірі з гольфу, що проходив у курортній зоні на стику штатів Каліфорнія і Небраска.

Трамп, як стверджує актриса, запросив її на вечерю і вона прийшла до нього в готельний номер. "Він розтягнувся на дивані, дивився телевізор, вдягнені на ньому були піжамні штани", – каже Деніелс в інтерв'ю виданню In Touch Weekly. Там же в номері вони нібито зайнялися сексом.

Стормі Деніелс (фото: Getty Images)

Сам Трамп категорично заперечує всю цю історію. Коли вона спливла, він неодноразово заявляв, що це "фейк ньюз" і "полювання на відьом". Зі свого боку Деніелс заявляла, що їй неодноразово погрожували і закликали "залишити Трампа в спокої". У 2018 році газета The Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій повідомлялося, що за два роки до цього – якраз під час президентських виборів – Стормі Деніелс отримала від адвоката Трампа Майкла Коена 130 тисяч доларів. У матеріалі повідомлялося, що сума є частиною досягнутої угоди про мовчання – поширена у США і цілком легальна практика.

Пізніше стало відомо, що Трамп відшкодував Коену витрачену суму і документально оформив цю операцію як виплату за "судові витрати". А ось ця маніпуляція вже є незаконною – прокуратура Нью-Йорка заявила, що розглядає цей факт як підробку або фальсифікацію, що є кримінальним злочином.

У травні 2024 року, після довгих судових розглядів, Трамп був визнаний винним у цій справі. Оголошення покарання кілька разів відкладали, у підсумку його перенесли на 10 січня нинішнього року – за 10 днів до інавгурації.

Суддя присудив Трампу "безумовне звільнення" і побажав удачі на другому президентському терміні. Він також додав, що ухвалений вирок стане "єдиним законним вироком, який не зазіхає на найвищу посаду в країні". Таким чином, Трамп все ж залишився в статусі злочинця (єдиний такий випадок із президентами США), але фактичного покарання не зазнав, по суті – завдяки своїй перемозі на виборах.

Ця кримінальна справа, відкрита проти Трампа, поки що стала єдиною, що дійшла до вироку.

Джин Керролл

Американська колумністка Джин Керролл 2019 року опублікувала книжку, в якій розповіла, що 1996 року Дональд Трамп її зґвалтував. За її словами, вони познайомилися в універмазі і Трамп попросив її приміряти спідню білизну, яку збирався купити іншій жінці. Вона погодилася, після чого він, за її твердженням, накинувся на неї прямо в примірювальній. Також вона зазначила, що зберегла сукню, яка була на ній того дня.

Загалом Керролл висунула проти Трампа два позови – звинувачення у зґвалтуванні та наклепі. Трамп очікувано заперечував факт події і назвав судовий процес "полюванням на відьом, яке скеровує Байден, і яке націлене на мене і Республіканську партію".

У травні 2023 року присяжні визнали Трампа винним, але не в зґвалтуванні, а в сексуальних домаганнях, за що йому присудили виплатити Керролл 5 мільйонів доларів моральної компенсації. Сам Трамп заявив, що подаватиме апеляцію на ухвалений судом вердикт.

Джин Керролл (фото: Getty Images)

Другий позов стосувався наклепу. Суддя Льюїс Каплан особисто вибирав присяжних, ставлячи їм запитання як про будь-яку приналежність до політичних сил, так і запитання про те, чи вірять вони в теорії змови. У підсумку суддя вибрав дев'ять присяжних, які засідали в суді анонімно.

У січні 2024 року, у розпал президентської кампанії, Трамп зробив перерву, щоб узяти участь у судовому процесі. 26 січня присяжні ухвалили вердикт, згідно з яким Дональд Трамп винен у наклепі та має виплатити Керролл загалом 83,3 млн доларів - 11 млн за репутаційну шкоду, 7,3 млн за емоційну, а також 65 млн штрафу, які адвокати Керролл просили призначити, щоб змусити Трампа припинити нападки на жінку.

Трамп назвав вердикт "смішним", пообіцяв подати апеляцію і заявив, що судова система в США перетворилася на інструмент політичного тиску.

Трамп і політика

Штурм Капітолію

Удень 6 січня 2021 року, за два тижні до закінчення своїх президентських повноважень, Трамп виступив на мітингу "Порятунок Америки" у Вашингтоні. Через поразку на виборах риторика Трампа була доволі агресивною. Цього ж дня прихильники Трампа рушили до Капітолію, де якраз зібралися на засідання обидві палати Конгресу, щоб остаточно затвердити перемогу Джо Байдена.

Прихильникам Трампа вдалося увірватися в будівлю Капітолію, тому засідання Конгресу перервали, а частину законодавців евакуювали. Під час штурму загинули кілька людей, а самій будівлі було завдано значної шкоди.

Поки тривав напад на Капітолій, Трамп виступив у соціальних мережах із закликами до своїх прихильників. Спочатку він нібито був задоволений тим, що відбувається. Потім, після тиску з боку як політичних союзників, так і опонентів, він закликав своїх прихильників не чіпати поліцію і поводитися мирно, але прямо не говорив про припинення штурму.

Незважаючи на спроби скасувати підрахунок голосів і підірвати легітимність самих виборів, наступного дня після штурму Капітолію, офіційний представник Трампа Ден Скавіно виступив зі зверненням, заявивши, що 20 січня, під час інавгурації його команда мирно передасть владу.

Штурм Капітолію (фото: Getty Images)

Комітет Конгресу США, який розслідує штурм 6 січня, дійшов висновку, що Трампу можна висунути низку звинувачень. Хоча технічно він не закликав своїх прихильників вриватися в будівлю Капітолію, в його словах багато хто побачив підбурювання, провокацію і заклик до радикальних дій. На думку членів Комітету, Трампа можна звинуватити не тільки в підбурюванні, а й у перешкоджанні проведенню розслідування, змові з метою надання неправдивих свідчень і змові проти федерального уряду США.

Сам Конгрес не може висунути Трампу звинувачень, це може зробити тільки Міністерство юстиції. У 2023 році відомство це зробило, на що Трамп заявив, що він охороняється імунітетом.

Втручання у вибори

Уся ця історія є лише частиною великого розслідування про втручання Трампа у вибори. 14 січня цього року, за кілька днів до інавгурації, стало відомо, що Трамп, найімовірніше, був би засуджений за втручання у вибори, якби знову не став президентом США. Про це йдеться в доповіді спеціального прокурора США Джека Сміта.

Після того як Трамп програв вибори 2020 року, він відмовився визнати їхні результати і неодноразово заявляв, що підрахунок голосів було сфальсифіковано.

Крім штурму Капітолію, команда Трампа робила численні спроби скасувати результати виборів. Республіканці подавали судові позови, вимагали від Мін'юсту США перевірити кожну заяву про фальсифікацію, навіть якщо вона нічим не підкріплювалася. За словами свідків, Трамп тиснув на тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з вимогою скасувати результати підрахунку голосів у тих штатах, які проголосували проти нього.

У відповідь на все це Трамп уже під час своєї передвиборчої кампанії 2024 року заявив, що мав повне право втручатися в результати виборів 2020 року. Уже в січні 2025-го через політику Мін'юсту щодо заборони судового переслідування чинного президента, з Трампа було знято всі звинувачення.

Трамп і скандальні заяви

"Гітлер зробив кілька хороших речей"

У розпал торішніх передвиборчих перегонів колишній глава апарату Білого дому Джон Келлі заявив, що Дональд Трамп неодноразово хвалив лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

У серії інтерв'ю Келлі стверджував, що Трамп цілком відповідає терміну "фашист", оскільки захоплюється диктаторами. "Якщо подивитися на визначення фашизму, то це ультраправа авторитарна, ультранаціоналістична політична ідеологія і рух, що характеризується диктаторським лідером, централізованою автократією, мілітаризмом, насильницьким придушенням опозиції, вірою в природну соціальну ієрархію", – зазначив Келлі.

За його словами, Трамп колись сказав йому фразу: "Гітлер зробив кілька хороших речей" і неодноразово позитивно відгукувався про нацистського вождя. На його думку, Трамп має вкрай праві погляди, авторитарний і "підпадає під загальне визначення фашиста".

"Він безумовно єдиний президент, який відкидає те, в чому полягає суть Америки і що робить Америку Америкою, з погляду Конституції, цінностей, того, як ми дивимося на все, включно з сім'єю та урядом", – стверджував Келлі.

Сам Трамп не став реагувати на цю заяву, за нього це зробив його представник Стівен Чунг. Він зазначив, що Келлі "повністю зганьбився, придумавши ці викриті історії".

"Я добре ладнав із Путіним"

Трамп постійно потрапляв у скандали і зі своїми публічними виступами. Наприклад, щодо Путіна та війни в Україні. За два дні до повномасштабного вторгнення - 22 лютого 2022 року - Трамп, спілкуючись із консервативними радіоведучими Клеєм Тревісом і Баком Секстоном, зробив одну зі своїх найодіозніших заяв. Коли мова зайшла про те, що Росія визнає "незалежність" тимчасово окупованих територій, так званих "ДНР" і "ЛНР", Трамп заявив:

"Путін оголошує більшу частину України незалежною. О, це чудово. Тепер він каже, що вона "незалежна". До чого ж розумно, кажу я собі... І він увійде туди як миротворець. Це найпотужніші миротворчі сили. Дуже кмітливий хлопець. Я його знаю дуже добре".

Трамп і Путін (фото: Getty Images)

У липні 2022 року Трамп у спілкуванні з тими самими ведучими заявив, що Україна уникла б повномасштабного вторгнення, якби відмовилася від Криму і вступу до НАТО. "А тепер я не думаю, що Путін хоче укладати угоду. Я думаю, тепер це зробити набагато складніше. Він усіх там бомбить. Ну, тобто, він захопить там усе", – сказав президент США.

Ще пізніше Трамп говорив, що в контексті війни з Україною з Путіним є про що домовлятися. І якби він був президентом, а не Байден, він би міг би дозволити Путіну "щось поглинути". "Є певні райони в Україні російськомовні. Серйозно, там є про що домовлятися", – говорив Трамп.

У виступах Трампа протягом багатьох останніх місяців рефреном звучить теза про те, що за його президентства Росія ніколи б не зважилася на вторгнення в Україну.

За час у політиці Трамп регулярно відзначався компліментарними висловлюваннями на адресу різних диктаторів, як-от північнокорейського вождя Кім Чен Ина.

"Обама народився не в США"

Президентом США, згідно з Конституцією, може стати тільки людина, народжена у США. Трамп неодноразово використовував цю норму, розганяючи конспірологічні теорії проти своїх опонентів. Найгучнішою стала історія з його попередником Бараком Обамою. Трамп підтримував конспірологів, які стверджували, що Обама насправді народився не на Гаваях, а в Кенії, а його сертифікат про народження був сфальсифікований.

Подібні хибні теорії Трамп поширював і проти своїх опонентів на праймеріз: у 2016 році – проти Теда Круза, у 2024-му -–проти Ніккі Гейлі.

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Повний список скандальних висловлювань Трампа навряд чи можливо скласти навіть теоретично. Наприклад, він називав "сучими дітьми" спортсменів, які ставали на одне коліно перед початком змагань, на знак протесту проти расової несправедливості. А вдові загиблого в бою американського солдата він заявив, що її чоловік "знав, на що підписувався", коли йшов в армію.

А загалом за чотири роки свого першого правління Дональд Трамп зробив близько 30 тисяч різноманітних не просто гучних, а просто неправдивих заяв, фейків і дифамації, зазначають фактчекери з The Washington Post.