Трамп уникнув виплати компенсації у гучній справі про наклеп, але є нюанс
Апеляційний суд США дозволив президенту Дональду Трампу тимчасово не виплачувати 83 млн доларів компенсації письменниці Е. Джин Керролл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Згідно з рішенням 2-го окружного апеляційного суду США, Трамп не буде зобов’язаний виплачувати компенсацію доти, доки Верховний суд не погодиться розглянути його апеляцію або не відхилить її.
Водночас суд частково задовольнив вимоги сторони Керролл і зобов’язав президента США внести заставу у розмірі 7,4 млн доларів для покриття можливих додаткових відсотків.
Наприкінці минулого місяця апеляційний суд уже відмовив Трампу в екстреному перегляді рішення повним складом суду. Після цього адвокат президента США Джастін Сміт попросив призупинити виконання вироку до моменту, коли Верховний суд вирішить, чи братиме справу до розгляду.
За словами Сміта, існує "реальна ймовірність", що Верховний суд підтримає позицію Трампа. Сам президент США раніше називав звинувачення Керролл "вигаданою аферою".
Нагадаємо, у 2019 році письменниця Е. Джин Керролл заявила, що Дональд Трамп нібито сексуально напав на неї у примірювальній універмагу в Нью-Йорку в 1996 році. Трамп заперечував звинувачення та називав справу "полюванням на відьом".
У 2023 році присяжні визнали Трампа винним у сексуальних домаганнях і наклепі та присудили Керролл 5 млн доларів. У січні 2024 року суд додатково зобов’язав його виплатити ще 83,3 млн доларів за публічну дискредитацію письменниці.