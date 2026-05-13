ua en ru
Ср, 13 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл України Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп уникнув виплати компенсації у гучній справі про наклеп, але є нюанс

18:10 13.05.2026 Ср
2 хв
Судова боротьба Трампа і Керролл може затягнутися ще на місяці
aimg Марія Науменко
Трамп уникнув виплати компенсації у гучній справі про наклеп, але є нюанс Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Апеляційний суд США дозволив президенту Дональду Трампу тимчасово не виплачувати 83 млн доларів компенсації письменниці Е. Джин Керролл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Читайте також: Штурм Капітолію, суди та хамство. Топ-скандали за участю Трампа

Згідно з рішенням 2-го окружного апеляційного суду США, Трамп не буде зобов’язаний виплачувати компенсацію доти, доки Верховний суд не погодиться розглянути його апеляцію або не відхилить її.

Водночас суд частково задовольнив вимоги сторони Керролл і зобов’язав президента США внести заставу у розмірі 7,4 млн доларів для покриття можливих додаткових відсотків.

Наприкінці минулого місяця апеляційний суд уже відмовив Трампу в екстреному перегляді рішення повним складом суду. Після цього адвокат президента США Джастін Сміт попросив призупинити виконання вироку до моменту, коли Верховний суд вирішить, чи братиме справу до розгляду.

За словами Сміта, існує "реальна ймовірність", що Верховний суд підтримає позицію Трампа. Сам президент США раніше називав звинувачення Керролл "вигаданою аферою".

Нагадаємо, у 2019 році письменниця Е. Джин Керролл заявила, що Дональд Трамп нібито сексуально напав на неї у примірювальній універмагу в Нью-Йорку в 1996 році. Трамп заперечував звинувачення та називав справу "полюванням на відьом".

У 2023 році присяжні визнали Трампа винним у сексуальних домаганнях і наклепі та присудили Керролл 5 млн доларів. У січні 2024 року суд додатково зобов’язав його виплатити ще 83,3 млн доларів за публічну дискредитацію письменниці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Закарпаття опинилося під найбільшою атакою РФ з початку війни, - ОВА
Закарпаття опинилося під найбільшою атакою РФ з початку війни, - ОВА
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес