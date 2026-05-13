Трамп избежал выплаты компенсации по громкому делу о клевете, но есть нюанс

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Согласно решению 2-го окружного апелляционного суда США, Трамп не будет обязан выплачивать компенсацию до тех пор, пока Верховный суд не согласится рассмотреть его апелляцию или не отклонит ее.

В то же время суд частично удовлетворил требования стороны Кэрролл и обязал президента США внести залог в размере 7,4 млн долларов для покрытия возможных дополнительных процентов.

В конце прошлого месяца апелляционный суд уже отказал Трампу в экстренном пересмотре решения полным составом суда. После этого адвокат президента США Джастин Смит попросил приостановить исполнение приговора до момента, когда Верховный суд решит, будет ли принимать дело к рассмотрению.

По словам Смита, существует "реальная вероятность", что Верховный суд поддержит позицию Трампа. Сам президент США ранее называл обвинения Кэрролл "вымышленной аферой".