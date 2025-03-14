Трамп ухвалить подальші кроки після результатів зустрічі Віткоффа з Путіним, - Волц

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента США з питань національної безпеки Майка Волца в ефірі Fox News.

За словами Волца, адміністрація Трампа має "обережний оптимізм" після зустрічі з українською делегацією у Джидді, Саудівська Аравія, та заяв Путіна щодо умов 30-денного перемир'я на фронті. Він додав, що Трамп ухвалить подальші рішення після того, як Віктофф ознайомить його з результатами переговорів у Росії.

"Я розмовляв зі своїм колегою, спецпосланцем Віткоффом, який побував там (у Москві, - ред.), і він везе нам оцінки, згідно з якими президент Трамп ухвалить рішення про подальші кроки... Звичайно обидві сторони мають свої вимоги, і звичайно, обидві сторони повинні будуть піти на якісь компроміси", - заявив Волц.