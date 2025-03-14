Трамп предпримет дальнейшие шаги после результатов встречи Уиткоффа с Путиным, - Уолц

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента США по вопросам национальной безопасности Майка Уолца в эфире Fox News.

По словам Уолца, администрация Трампа имеет "осторожный оптимизм" после встречи с украинской делегацией в Джидде, Саудовская Аравия, и заявлений Путина об условиях 30-дневного перемирия на фронте. Он добавил, что Трамп примет дальнейшие решения после того, как Виктофф ознакомит его с результатами переговоров в России.

"Я разговаривал со своим коллегой, спецпосланником Виткоффом, который побывал там (в Москве, - ред.), и он везет нам оценки, согласно которым президент Трамп примет решение о дальнейших шагах... Конечно обе стороны имеют свои требования, и конечно, обе стороны должны будут пойти на какие-то компромиссы", - заявил Уолц.