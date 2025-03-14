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Трамп предпримет дальнейшие шаги после результатов встречи Уиткоффа с Путиным, - Уолц

Пятница 14 марта 2025 08:51
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Трамп предпримет дальнейшие шаги после результатов встречи Уиткоффа с Путиным, - Уолц Фото: Майкл Уолц, советник главы Белого по вопросам национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп примет дальнейшие шаги после оценки результатов встречи спецпредставителя Стива Уиткоффа и диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента США по вопросам национальной безопасности Майка Уолца в эфире Fox News.

По словам Уолца, администрация Трампа имеет "осторожный оптимизм" после встречи с украинской делегацией в Джидде, Саудовская Аравия, и заявлений Путина об условиях 30-дневного перемирия на фронте. Он добавил, что Трамп примет дальнейшие решения после того, как Виктофф ознакомит его с результатами переговоров в России.

"Я разговаривал со своим коллегой, спецпосланником Виткоффом, который побывал там (в Москве, - ред.), и он везет нам оценки, согласно которым президент Трамп примет решение о дальнейших шагах... Конечно обе стороны имеют свои требования, и конечно, обе стороны должны будут пойти на какие-то компромиссы", - заявил Уолц.

30-дневное перемирие в Украине

Переговоры между украинской и американской делегациями состоялись в Саудовской Аравии 11 марта. Тогда же Вашингтон предложил Киеву введение 30-дневного режима прекращения огня на линии фронта.

Также вчера, 13 марта, в Москву прибыла американская делегация во главе с Уиткоффом. После переговоров Путин заявил, что он якобы "поддерживает" идею США ввести режим прекращения огня между Украиной и Россией на 30 дней, но его беспокоят "нюансы".

Трамп, в свою очередь, выразил надежду, что Россия "поступит правильно".

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