Трамп про заяву Путіна щодо перемир'я: сподіваємося, що Росія вчинить правильно
Президент США Дональд Трамп сподівається, що російський диктатор Володимир Путін вчинить правильно щодо питання перемир'я з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За його словами, сьогодні спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф веде серйозні перемовини у Росії, і очікується, що він зустрінеться з Путіним.
"Сподіваюся, Росія вчинить правильно", - сказав Трамп, повторивши, що хотів би бачити припинення вогню з боку Росії.
Також Трамп вважає, що заява Путіна щодо перемир'я була неповною. Він сказав, що Путін зробив багатообіцяючу заяву, але наполягає на тому, що вона не була повною, і підтвердив, що готовий обговорити з ним пропозицію про припинення вогню.
30-денне перемир'я в Україні
Днями Саудівській Аравії відбулися перемовини між українською та американською делегаціями, під час яких Вашингтон запропонував запровадити 30-денний режим припинення вогню на лінії фронту, а Київ підтримав цю ініціативу.
Сьогодні ж до Росії прибула американська делегація для обговорення цього питання, проте помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва не зацікавлена в тимчасових перемир'ях з Україною. Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що остаточне рішення щодо цього залишається за самим Путіним.
За словами президента Володимира Зеленського, Росія досі не надала змістовної відповіді на пропозицію щодо 30-денного перемир'я. Київ розраховує на тиск США, щоб примусити Москву до завершення війни.
А російський диктатор Володимир Путін заявив, що згоден з ідеєю Сполучених Штатів Америки щодо перемир'я. Однак він заявив, що для цього є нюанси.
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