Трамп цинічно висміяв Канаду через лісові пожежі та дим

Президент США Дональд Трамп відповів на власні погрози запровадити тарифи проти Канади доволі неочікуваним способом. Очільник Білого дому опублікував у соцмережі згенероване штучним інтелектом цинічне зображення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Independent.
На картинці - гігантський складчастий повітряний фільтр вздовж усього кордону США з Канадою. Конструкція візуально нагадує стіну на кордоні з Мексикою. Саме ця стіна свого часу стала наріжним каменем передвиборчої кампанії Трампа 2016 року, хоча так і залишилася недобудованою.
Табличка біля основи вигаданої споруди має напис "Повітряний фільтр Північної Америки". Нижче - гасло: "Чисте повітря. Чисті кордони".
Втім, є одна деталь, яка псує весь ефект. Судячи з усього, через помилку інструкцій штучного інтелекту по обидва боки масивного фільтра на зображенні видно яскраво-блакитне небо й пухкі білі хмари. Тобто фільтр ніби нічого й не фільтрує.
Речник прем'єр-міністра Канади Марка Карні поки не відреагував на "жарт" американського лідера.
Тарифна історія почалася не з жарту. У понеділок Трамп запровадив 50-відсоткові мита на низку канадських товарів. Причина - те, що він назвав "дискримінацією" Канади щодо торгівлі зі США.
Окремо президент погрожував додатковими тарифами через дим від лісових пожеж, який на початку місяця дійшов із Канади до США. Він спричинив забруднення повітря в Детройті, Нью-Йорку та Вашингтоні.
При цьому у лютому Верховний суд США вже скасовував попередні мита Трампа проти Канади.
Конфлікт тягнеться від початку другого президентського терміну Трампа у 2024 році. Тоді він припустив, що США можуть анексувати Канаду й перетворити її на 51-й штат.
Тодішнього прем'єр-міністра Джастіна Трюдо Трамп глузливо називав "губернатором Великої Держави Канада". Так само він називає і наступника Трюдо - Марка Карні: "майбутнім губернатором Канади".
Канадці відреагували не словами, а гаманцем. У країні розгорнули бойкот під гаслом "Купуй канадське".
Наслідки бойкоту:
Ставлення двох країн одна до одної зараз виглядає майже дзеркально протилежним.
Опитування дослідницького центру Pew показало: 79 відсотків канадців не довіряють лідерству Трампа.
Водночас опитування Gallup зафіксувало, що 80 відсотків американців позитивно ставляться до Канади.
На сьогодні в Канаді зафіксовано близько 900 активних лісових пожеж, найбільші осередки спостерігаються в провінціях Онтаріо та Британська Колумбія, а загальна площа знищеної вогнем землі перевищила 2,95 мільйона гектарів.
У всіх своїх заявах та "жартах" Трамп не згадав, скільки разів Канада рятувала США від лісових пожеж, надаючи свою унікальну техніку та літаки, яких не має в американців.