Трамп цинично высмеял Канаду из-за лесных пожаров и дыма

Президент США Дональд Трамп ответил на собственные угрозы ввести тарифы против Канады довольно неожиданным способом. Глава Белого дома опубликовал в соцсети сгенерированное искусственным интеллектом циничное изображение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Independent.
На картинке – гигантский складчатый воздушный фильтр вдоль всей границы США с Канадой. Конструкция зрительно напоминает стену на границе с Мексикой. Именно эта стена в свое время стала краеугольным камнем предвыборной кампании Трампа 2016 года, хотя так и осталась недостроенной.
Табличка у основания вымышленного сооружения имеет надпись "Воздушный фильтр Северной Америки". Ниже – лозунг: "Чистый воздух. Чистые границы".
Впрочем, есть одна деталь, портящая весь эффект. Судя по всему, из-за ошибки инструкций искусственного интеллекта с обеих сторон массивного фильтра на изображении видны ярко-голубое небо и рыхлые белые облака. То есть фильтр вроде бы ничего и не фильтрует.
Спикер премьер-министра Канады Марка Карни пока не отреагировал на "шутку" американского лидера.
Тарифная история началась не с шутки. В понедельник Трамп ввел 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров. Причина - то, что он назвал "дискриминацией" Канады по торговле с США.
Отдельно президент угрожал дополнительными тарифами из-за дыма от лесных пожаров, который в начале месяца дошел из Канады в США. Он вызвал загрязнение воздуха в Детройте, Нью-Йорке и Вашингтоне.
При этом в феврале Верховный суд США уже отменял предварительные пошлины Трампа против Канады.
Конфликт тянется с начала второго президентского срока Трампа в 2024 году. Тогда он предположил, что США могут аннексировать Канаду и превратить ее в 51 штат.
Тогдашнего премьер-министра Джастина Трюдо Трамп насмешливо называл "губернатором Великого Государства Канада". Так же он называет и преемника Трюдо – Марка Карни: "будущим губернатором Канады".
Канадцы отреагировали не словами, а кошельком. В стране развернули бойкот под лозунгом "Покупай канадское".
Последствия бойкота:
Отношение двух стран друг к другу сейчас выглядит почти зеркально противоположным.
Опрос исследовательского центра Pew показал: 79 процентов канадцев не доверяют лидерству Трампа.
В то же время, опрос Gallup зафиксировал, что 80 процентов американцев положительно относятся к Канаде.
На сегодняшний день в Канаде зафиксировано около 900 активных лесных пожаров, крупнейшие ячейки наблюдаются в провинциях Онтарио и Британская Колумбия, а общая площадь уничтоженной огнем земли превысила 2,95 миллиона гектаров.
Во всех своих заявлениях и "шутках" Трамп не упомянул, сколько раз Канада спасала США от лесных пожаров, предоставляя свою уникальную технику и самолеты, которых нет у американцев.