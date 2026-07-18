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Трамп звинуватив Канаду у лісових пожежах і обіцяє покарати

05:13 18.07.2026 Сб
3 хв
Як саме Трамп хоче "віддячити" Канаді, за порятунок Штатів від пожеж?
aimg Пилип Бойко
Трамп звинуватив Канаду у лісових пожежах і обіцяє покарати Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп розкритикував Канаду через лісові пожежі, які останніми днями охопили димом значну частину Середнього Заходу та Східного узбережжя Штатів. Очільник Білого дому звинувативши північного сусіда у нездатності стримати пожежі, хоча Вашингтон постійно просить про допомогу Оттаву, коли горять американські штати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа у Truth Social.

Трамп заявив, що буду обговорювати питання пожеж та їхнього негативного впливу на США з канадським прем'єром Карні. Американський президент звинуватив Канаду у тому, що США втрачають "мільярди доларів" через забруднення повітря.

"Ми вважаємо Канаду відповідальною за те, що вони не належним чином доглядають за своїми лісами та чагарниками, і Сполучені Штати без потреби страждають від брудного, забрудненого та нездорового повітря, якість якого є небезпечною й абсолютно неприйнятною", - написав Трамп.

Також він звинуватив Оттаву у тому, що країна відмовилася від базового управління лісами та прибирання сміття, знаючи, що така відмова призведе саме до цього результату.

"Це навмисна недбалість, яка стає щорічною проблемою, що коштує Сполученим Штатам мільярди доларів, і вартість цього забруднення, безумовно, має бути додана до мит, які Канада зараз сплачує", - зазначив лідер США.

Трамп звинуватив Канаду у лісових пожежах і обіцяє покаратиРозлючений на пожежі Трамп погрожу митами Канаді (фото: Скриншот)

Яка ситуація в Канаді з пожежами

Канада опинилася в епіцентрі найагресивнішого сезону лісових пожеж за останні роки через спеку. Вогонь уже знищив понад 6 мільйонів гектарів лісу.

У Британській Колумбії та Альберті діє понад 450 активних осередків займання. Більшість із них класифікують як неконтрольовані. Влада була змушена евакуювати мешканців десяти населених пунктів через загрозу швидкого поширення полум'я.

Аномальна спека триває. Температура в окремих районах перевищує +37°C. Сухі грози стають причиною нових спалахів щодня. Рятувальники працюють на межі можливостей. Уряд Канади офіційно звернувся по міжнародну допомогу. Наразі до гасіння вже долучилися пожежні бригади з Південно-Африканської Республіки та Австралії.

Для боротьби зі стихією залучили 150 літаків та гелікоптерів. Армія Канади розгорнула мобільні штаби в зоні лиха. Пожежники намагаються створити мінералізовані смуги, щоб врятувати об'єкти енергетики.

"Вдячний" Трамп

Цікаво, що перед своєю заявою Трамп не згадав, скільки разів Канада рятувала США від лісових пожеж, надаючи свою унікальну техніку та літаки, яких не має в американців.

Канада офіційно рятує Штати ще з 1982 року. Угода про взаємну допомогу дозволяє рятувальникам перетинати кордон за спрощеною процедурою.

Оскільки лісові пожежі у США бувають кожного року, то і канадці завжди допомагають, адже канадські фахівці вважаються одними з найкращих у світі в управлінні лісовими пожежами.

Допомога у цифрах

Тільки за останні кілька років Канада неодноразово рятувала американські штати від катастрофи.

Ось ключові приклади масштабної підтримки:

  • 2020 рік: Канада відправила сотні вогнеборців до Каліфорнії та Орегону. Тоді США потерпали від історичних пожеж;
  • 2021 рік: Понад 100 канадських фахівців допомагали стримувати вогонь у західних штатах;
  • 2024 рік: Канадські екіпажі знову залучені до гасіння пожеж на кордоні та у глибині території США.

Причому координація займає лічені години. Кількість залучених людей часто перевищує 500 осіб за один критичний виїзд.

Канада володіє технологіями, яких не вистачає США. Легендарні літаки-амфібії Canadair CL-415 є основою повітряного флоту. Вони здатні набирати 6000 літрів води за 12 секунд безпосередньо з водойм.

Американські штати Вашингтон, Монтана та Каліфорнія регулярно орендують або отримують цю техніку як допомогу. Без канадської авіації локалізація пожеж у важкодоступних районах США тривала б втричі довше.

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