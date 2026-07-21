Тарифна політика повернулася. Трамп ввів мита на товари з Канади

Президент США Дональд Трамп запровадив мито у розмірі 50% проти Канади. Тариф поширюється на широкий спектр товарів, імпортованих їз цієї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC та Axios .

Незважаючи на введення мит, вони наберуть чинності лише через 30 днів і знову знаменують торговельну ескалацію між країнами.

Загалом інформація про мита з'явилася у відповідь на те, що раніше Трамп назвав "нерівним поводженням" з американськими автомобілями, молочною продукцією та алкоголем.

Тим часом, прем'єр-міністр Канади Марк Карні вже відреагував на це і заявив, що Канада готова "активізувати" торгові переговори зі США найближчими тижнями.

ЗМІ зазначають, що нові мита поширюються на багато товарів і продуктів, включаючи навіть ті, що включені до чинної угоди про вільну торгівлю між Канадою, США та Мексикою, більш відоме як USMCA.

Зокрема, під обмеження потрапили як повсякденні споживчі товари, такі як вино та хокейні ключки, так і промислові товари за типом цементу.

Однак є й винятки. Експортні обмеження не поширюються на енергоносії, калійні добрива, критично важливі мінерали та рибу.

"Це останній із серії односторонніх торгових дій США, які почалися з введення ними низки тарифів у пряме порушення Угоди між Канадою, Сполученими Штатами та Мексикою", - написав Марк Карні у соцмережі Х.

Також він згадав "загрози канадському суверенітету" з боку США, ймовірно, маючи на увазі заклики Трампа зробити Канаду 51 штатом США.