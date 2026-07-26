Трамп цинічно висміяв Канаду через лісові пожежі та дим

Президент США Дональд Трамп відповів на власні погрози запровадити тарифи проти Канади доволі неочікуваним способом. Очільник Білого дому опублікував у соцмережі згенероване штучним інтелектом цинічне зображення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Independent .

На картинці - гігантський складчастий повітряний фільтр вздовж усього кордону США з Канадою. Конструкція візуально нагадує стіну на кордоні з Мексикою. Саме ця стіна свого часу стала наріжним каменем передвиборчої кампанії Трампа 2016 року, хоча так і залишилася недобудованою.

Табличка біля основи вигаданої споруди має напис "Повітряний фільтр Північної Америки". Нижче - гасло: "Чисте повітря. Чисті кордони".

Втім, є одна деталь, яка псує весь ефект. Судячи з усього, через помилку інструкцій штучного інтелекту по обидва боки масивного фільтра на зображенні видно яскраво-блакитне небо й пухкі білі хмари. Тобто фільтр ніби нічого й не фільтрує.

Речник прем'єр-міністра Канади Марка Карні поки не відреагував на "жарт" американського лідера.

"Жарт" від президента США щодо лісових пожеж у Канаді (@realDonaldTrump/Truth Social)

Звідки взялася ідея з димом

Тарифна історія почалася не з жарту. У понеділок Трамп запровадив 50-відсоткові мита на низку канадських товарів. Причина - те, що він назвав "дискримінацією" Канади щодо торгівлі зі США.

Окремо президент погрожував додатковими тарифами через дим від лісових пожеж, який на початку місяця дійшов із Канади до США. Він спричинив забруднення повітря в Детройті, Нью-Йорку та Вашингтоні.

При цьому у лютому Верховний суд США вже скасовував попередні мита Трампа проти Канади.

Звідки взагалі почалася суперечка з Канадою

Конфлікт тягнеться від початку другого президентського терміну Трампа у 2024 році. Тоді він припустив, що США можуть анексувати Канаду й перетворити її на 51-й штат.

Тодішнього прем'єр-міністра Джастіна Трюдо Трамп глузливо називав "губернатором Великої Держави Канада". Так само він називає і наступника Трюдо - Марка Карні: "майбутнім губернатором Канади".

Як Канада відповіла на випади

Канадці відреагували не словами, а гаманцем. У країні розгорнули бойкот під гаслом "Купуй канадське".

Наслідки бойкоту:

поїздки канадців до США скоротилися на 21,5 відсотка минулого року, повідомив у середу Canada Global News;

провінції заборонили державним магазинам продавати американський алкоголь;

експорт бурбону з Кентуккі та інших американських спиртних напоїв до Канади впав майже на 70 відсотків, писала Fox News у березні.

Канада була колись другим за величиною ринком для американських виробників віскі.

Що показують опитування

Ставлення двох країн одна до одної зараз виглядає майже дзеркально протилежним.

Опитування дослідницького центру Pew показало: 79 відсотків канадців не довіряють лідерству Трампа.

Водночас опитування Gallup зафіксувало, що 80 відсотків американців позитивно ставляться до Канади.