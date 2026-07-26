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Трамп цинично высмеял Канаду из-за лесных пожаров и дыма

02:33 26.07.2026 Вс
3 мин
Какое оскорбительное сообщение Трамп разместил в своей Truth Social?
aimg Филипп Бойко
Трамп цинично высмеял Канаду из-за лесных пожаров и дыма Фото: президент США Дональд Трамп (Скриншот)
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Президент США Дональд Трамп ответил на собственные угрозы ввести тарифы против Канады довольно неожиданным способом. Глава Белого дома опубликовал в соцсети сгенерированное искусственным интеллектом циничное изображение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Independent.

На картинке – гигантский складчатый воздушный фильтр вдоль всей границы США с Канадой. Конструкция зрительно напоминает стену на границе с Мексикой. Именно эта стена в свое время стала краеугольным камнем предвыборной кампании Трампа 2016 года, хотя так и осталась недостроенной.

Табличка у основания вымышленного сооружения имеет надпись "Воздушный фильтр Северной Америки". Ниже – лозунг: "Чистый воздух. Чистые границы".

Впрочем, есть одна деталь, портящая весь эффект. Судя по всему, из-за ошибки инструкций искусственного интеллекта с обеих сторон массивного фильтра на изображении видны ярко-голубое небо и рыхлые белые облака. То есть фильтр вроде бы ничего и не фильтрует.

Спикер премьер-министра Канады Марка Карни пока не отреагировал на "шутку" американского лидера.

Трамп цинично высмеял Канаду из-за лесных пожаров и дыма"Шутка" от президента США по лесным пожарам в Канаде (@realDonaldTrump/Truth Social)

Откуда взялась идея с дымом

Тарифная история началась не с шутки. В понедельник Трамп ввел 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров. Причина - то, что он назвал "дискриминацией" Канады по торговле с США.

Отдельно президент угрожал дополнительными тарифами из-за дыма от лесных пожаров, который в начале месяца дошел из Канады в США. Он вызвал загрязнение воздуха в Детройте, Нью-Йорке и Вашингтоне.

При этом в феврале Верховный суд США уже отменял предварительные пошлины Трампа против Канады.

Откуда вообще начался спор с Канадой

Конфликт тянется с начала второго президентского срока Трампа в 2024 году. Тогда он предположил, что США могут аннексировать Канаду и превратить ее в 51 штат.

Тогдашнего премьер-министра Джастина Трюдо Трамп насмешливо называл "губернатором Великого Государства Канада". Так же он называет и преемника Трюдо – Марка Карни: "будущим губернатором Канады".

Как Канада ответила на выпады

Канадцы отреагировали не словами, а кошельком. В стране развернули бойкот под лозунгом "Покупай канадское".

Последствия бойкота:

  • поездки канадцев в США сократились на 21,5 процента в прошлом году, сообщил в среду Canada Global News;
  • провинции запретили государственным магазинам продавать американский алкоголь;
  • экспорт бурбона из Кентукки и других американских спиртных напитков в Канаду упал почти на 70 процентов, пишет Fox News в марте.
  • Канада была вторым по величине рынком для американских производителей виски.

Что показывают опросы

Отношение двух стран друг к другу сейчас выглядит почти зеркально противоположным.

Опрос исследовательского центра Pew показал: 79 процентов канадцев не доверяют лидерству Трампа.

В то же время, опрос Gallup зафиксировал, что 80 процентов американцев положительно относятся к Канаде.

Контекст новости

На сегодняшний день в Канаде зафиксировано около 900 активных лесных пожаров, крупнейшие ячейки наблюдаются в провинциях Онтарио и Британская Колумбия, а общая площадь уничтоженной огнем земли превысила 2,95 миллиона гектаров.

Во всех своих заявлениях и "шутках" Трамп не упомянул, сколько раз Канада спасала США от лесных пожаров, предоставляя свою уникальную технику и самолеты, которых нет у американцев.

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