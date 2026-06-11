Трамп срочно созвал топ-чиновников для обсуждения новых ударов по Ирану, - Axios

Президент США Дональд Трамп в среду днем ​​провел с топ-чиновниками заседание ситуативной комнаты, чтобы обсудить потенциальные новые удары по Ирану.

Как передает РБК-Украина , об этом Axios рассказали два осведомленных источника.

Собрание произошло через несколько часов после того, как Трамп обещал "нанести сильные удары по Ирану уже сегодня".

На заседании присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, посланник Белого дома Стив Виткофф и другие чиновники.

Министр обороны Пит Хегсет присоединился к встрече со штаб-квартирой CENTCOM. Позже он пообщался с солдатами и предупредил их, что если Иран не заключит соглашение, будет нанесен сильный удар.

Источники сообщили, что одним из вариантов, рассматриваемых президентом США, является начало масштабной, но кратковременной операции с целью давления на оппонента. Таким образом Трамп хочет, чтобы Тегеран изменил свою позицию на переговорах. Источники не предоставили подробностей.

Axios напоминает, что катарские посредники провели переговоры с иранскими должностными лицами в среду в Тегеране, чтобы попытаться восстановить определенный импульс для соглашения, которое страны вели в течение недель.

Однако позиция Вашингтона такова, что если не будет прорыва в переговорах, могут последовать удары по Ирану.