Трамп срочно созвал топ-чиновников для обсуждения новых ударов по Ирану, - Axios
Президент США Дональд Трамп в среду днем провел с топ-чиновниками заседание ситуативной комнаты, чтобы обсудить потенциальные новые удары по Ирану.
Как передает РБК-Украина, об этом Axios рассказали два осведомленных источника.
Собрание произошло через несколько часов после того, как Трамп обещал "нанести сильные удары по Ирану уже сегодня".
На заседании присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, посланник Белого дома Стив Виткофф и другие чиновники.
Министр обороны Пит Хегсет присоединился к встрече со штаб-квартирой CENTCOM. Позже он пообщался с солдатами и предупредил их, что если Иран не заключит соглашение, будет нанесен сильный удар.
Источники сообщили, что одним из вариантов, рассматриваемых президентом США, является начало масштабной, но кратковременной операции с целью давления на оппонента. Таким образом Трамп хочет, чтобы Тегеран изменил свою позицию на переговорах. Источники не предоставили подробностей.
Axios напоминает, что катарские посредники провели переговоры с иранскими должностными лицами в среду в Тегеране, чтобы попытаться восстановить определенный импульс для соглашения, которое страны вели в течение недель.
Однако позиция Вашингтона такова, что если не будет прорыва в переговорах, могут последовать удары по Ирану.
Последние события на Ближнем Востоке
Во вторник вечером США нанесли удары по иранским радарам и объектам противовоздушной обороны в ответ на сбивание американского вертолета, но эти удары были спланированы таким образом, чтобы избежать жертв и оставить возможность сделки.
Также Трамп сообщил накануне, что американская сторона провела секретную операцию в Ормузском проливе, в ходе которой были вывезены миллионы баррелей иранской нефти.
Однако Вашингтон все еще надеется на мирное соглашение с Тегераном, хотя обе стороны настаивают на своих условиях. Способствует эскалации и Израиль, который обменивается с Ираном ударами.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил вчера, что Иерусалиму придется противостоять Тегерану без поддержки США, так как Трамп не одобряет его нежелание продолжать боевые действия.