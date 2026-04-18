Трамп та лідер Ірану обмінялися зухвалими заявами

Між Вашингтоном та Тегераном стався новий виток ескалації. США вимагають передачі урану під їх контроль, тоді як Іран заявляє про готовність до військових ударів.

Позиція Білого дому

За словами президента Дональда Трампа, США прагнуть отримати повний контроль над іранськими ядерними запасами. Він підкреслив, що за умови підписання відповідної угоди процес відбуватиметься спільно з Тегераном.

"Якщо ми підпишемо угоду, тоді десь після підписання ми разом з Іраном розглянемо це і повернемо це на 100% до Сполучених Штатів", - зазначив президент.

Водночас він попередив про наслідки, якщо дипломатичний шлях не спрацює. США отримають ці запаси "у набагато більш недружній формі".

"В будь-якому разі ми це зробимо", - наголовсив Трамп.

Погрози Тегерана та загострення в морі

Водночас верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї заявив, що "доблесний флот" країни повністю готовий до протистояння та здатен "завдати нових гірких поразок своїм ворогам".

Ці войовничі заяви пролунали на тлі оперативного відновлення Іраном обмежень для судноплавства в Ормузькій протоці.

Також до річниці створення іранської армії, Хаменеї схвально відгукнувся про атаки безпілотників на Ізраїль та військові об'єкти США.