Трамп и лидер Ирана обменялись дерзкими заявлениями

16:25 18.04.2026 Сб
Белый дом выдвинул ультиматум по урану, ответ Тегерана был максимально резким
aimg Сергей Козачук
Трамп и лидер Ирана обменялись дерзкими заявлениями Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Между Вашингтоном и Тегераном произошел новый виток эскалации. США требуют передачи урана под их контроль, тогда как Иран заявляет о готовности к военным ударам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и AP.

Читайте также: Иран начал обстреливать суда, которые пытались пройти через Ормузский пролив

Позиция Белого дома

По словам президента Дональда Трампа, США стремятся получить полный контроль над иранскими ядерными запасами. Он подчеркнул, что при условии подписания соответствующего соглашения процесс будет происходить совместно с Тегераном.

"Если мы подпишем соглашение, тогда где-то после подписания мы вместе с Ираном рассмотрим это и вернем это на 100% в Соединенные Штаты", - отметил президент.

В то же время он предупредил о последствиях, если дипломатический путь не сработает. США получат эти запасы "в гораздо более недружественной форме".

"В любом случае мы это сделаем", - сказал Трамп.

Угрозы Тегерана и обострение в море

В то же время верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что "доблестный флот" страны полностью готов к противостоянию и способен "нанести новые горькие поражения своим врагам".

Эти воинственные заявления прозвучали на фоне оперативного восстановления Ираном ограничений для судоходства в Ормузском проливе.

Также к годовщине создания иранской армии, Хаменеи одобрительно отозвался об атаках беспилотников на Израиль и военные объекты США.

Переговоры США и Ирана

Напомним, в последние дни появились признаки дипломатического прорыва в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Ранее СМИ сообщали, что стороны "в принципе договорились" об условиях большой сделки, хотя ряд технических вопросов оставался открытым.

Впоследствии Дональд Трамп анонсировал финал войны, заявив, что соглашение с Ираном может быть подписано "за день-два". По предварительным данным, Тегеран согласился на бессрочную приостановку своей ядерной программы без размораживания своих активов в США.

Уже сегодня утром американский лидер намекнул на прогресс в переговорах, но одновременно предостерег, что действующее перемирие все еще может завершиться без финального подписания документов, если требования Вашингтона не будут выполнены полностью.

Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Дроны атаковали с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
Дроны атаковали с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы