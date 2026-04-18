Трамп и лидер Ирана обменялись дерзкими заявлениями

Между Вашингтоном и Тегераном произошел новый виток эскалации. США требуют передачи урана под их контроль, тогда как Иран заявляет о готовности к военным ударам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и AP .

Позиция Белого дома

По словам президента Дональда Трампа, США стремятся получить полный контроль над иранскими ядерными запасами. Он подчеркнул, что при условии подписания соответствующего соглашения процесс будет происходить совместно с Тегераном.

"Если мы подпишем соглашение, тогда где-то после подписания мы вместе с Ираном рассмотрим это и вернем это на 100% в Соединенные Штаты", - отметил президент.

В то же время он предупредил о последствиях, если дипломатический путь не сработает. США получат эти запасы "в гораздо более недружественной форме".

"В любом случае мы это сделаем", - сказал Трамп.

Угрозы Тегерана и обострение в море

В то же время верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что "доблестный флот" страны полностью готов к противостоянию и способен "нанести новые горькие поражения своим врагам".

Эти воинственные заявления прозвучали на фоне оперативного восстановления Ираном ограничений для судоходства в Ормузском проливе.

Также к годовщине создания иранской армии, Хаменеи одобрительно отозвался об атаках беспилотников на Израиль и военные объекты США.