Трамп створив вікно можливостей, тепер лише Зеленський може домовитися про мир, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що тільки його український колега Володимир Зеленський може вести переговори від імені своєї країни з РФ про припинення війни. Для цього вже доклав зусиль президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

У розмові з журналістами американської газети в Єлисейському палаці Макрон висловив думку, що Трамп створив "вікно можливостей" для припинення широкомасштабної військової агресії РФ проти України шляхом переговорів, де "кожен має зіграти свою роль".

Французький лідер додав, що тепер Зеленський має обговорити територіальні питання та питання суверенітету.

Також Макрон попередив, що "мир, який є капітуляцією, буде "поганою новиною для всіх", включаючи Штати.

За словами президента Франції, "єдине питання на даному етапі" полягає в тому, чи дійсно російський диктатор Володимир Путін "стійко та достовірно бажає погодитися на припинення вогню на цій основі". Також Макрон наголосив, що після цього саме "українці мають вести переговори з Росією".

Говорячи про безпекові гарантії для України французький президент зауважив, що "міжнародне співтовариство, з особливою роллю європейців, має обговорювати гарантії безпеки та ширше - рамки безпеки для всього регіону".

"Ось де ми маємо відіграти свою роль", - додав Макрон.

Президент Франції також назвав повернення Трампа у крісло глави Білого дому "електрошоком", який повинен змусити Європу забезпечити своє власне майбутнє, а також майбутнє України.

Макрон повторив свою думку, що Європа має нарощувати свій оборонний потенціал, щоб вона могла діяти, навіть без залучення США.

"Ми також повинні розвинути повністю інтегровану європейську оборонну, промислову та технологічну базу", - переконаний він.

Трамп "садить" Україну за стіл переговорів з РФ на тлі невизначеності в деталях "угоди"

Нагадаємо, 12 лютого президент США Трамп під час телефонних розмов з українським колегою Зеленським та главою Кремля Путіним обговорив можливість досягнення миру і закінчення російсько-української війни. Також американський лідер дав вказівку офіційним особам Штатів почати відповідні переговори.

Такі телефонні дзвінки відбулися невдовзі після того, як міністр оборони США Піт Гегсет заявив західним союзникам Києва в Брюсселі, що повернення України до кордонів до 2014 року начебто є "нереалістичним", і що Штати не бачать членство України в НАТО як частину рішення щодо миру.

У четвер, виступаючи перед журналістами в Білому домі, Трамп заявив, що Україна матиме місце за столом переговорів із РФ щодо припинення війни.

Також президент США "анонсував" зустріч представників України та РФ та американських чиновників для перемовин у Мюнхені на полях щорічної конференції з безпеки. Та додав пізніше, що українські, російські та американські чиновники можуть зустрітися у Саудівській Аравії наступного тижня.

Зауважимо, що на такий "анонс" з боку Трампа відреагував радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин. У розмові з журналістами він заявив, що Україна спочатку має говорити з США, Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього миру, і тільки узгоджена спільна позиція "має бути на столі для розмови з росіянами".

"За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається", - наголосив він.