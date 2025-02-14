Трамп создал окно возможностей, теперь лишь Зеленский может договориться о мире, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что только его украинский коллега Владимир Зеленский может вести переговоры от имени своей страны с РФ о прекращении войны. Для этого уже приложил усилия президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

В разговоре с журналистами американской газеты в Елисейском дворце Макрон выразил мнение, что Трамп создал "окно возможностей" для прекращения широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины путем переговоров, где "каждый должен сыграть свою роль".

Французский лидер добавил, что теперь Зеленский должен обсудить территориальные вопросы и вопросы суверенитета.

Также Макрон предупредил, что "мир, который является капитуляцией, будет "плохой новостью для всех", включая Штаты.

По словам президента Франции, "единственный вопрос на данном этапе" заключается в том, действительно ли российский диктатор Владимир Путин "стойко и достоверно желает согласиться на прекращение огня на этой основе". Также Макрон подчеркнул, что после этого именно "украинцы должны вести переговоры с Россией".

Говоря о гарантиях безопасности для Украины французский президент отметил, что "международное сообщество, с особой ролью европейцев, должно обсуждать гарантии безопасности и шире - рамки безопасности для всего региона".

"Вот где мы должны сыграть свою роль", - добавил Макрон.

Президент Франции также назвал возвращение Трампа в кресло главы Белого дома "электрошоком", который должен заставить Европу обеспечить свое собственное будущее, а также будущее Украины.

Макрон повторил свое мнение, что Европа должна наращивать свой оборонный потенциал, чтобы она могла действовать, даже без привлечения США.

"Мы также должны развить полностью интегрированную европейскую оборонную, промышленную и технологическую базу", - убежден он.

Трамп "садит" Украину за стол переговоров с РФ при неопределенности в деталях "соглашения"

Напомним, 12 февраля президент США Трамп во время телефонных разговоров с украинским коллегой Зеленским и главой Кремля Путиным обсудил возможность достижения мира и окончания российско-украинской войны. Также американский лидер дал указание официальным лицам Штатов начать соответствующие переговоры.

Такие телефонные звонки произошли вскоре после того, как министр обороны США Пит Хегсет заявил западным союзникам Киева в Брюсселе, что возвращение Украины к границам до 2014 года будто бы "нереалистично", и что Штаты не видят членство Украины в НАТО как часть решения о мире.

В четверг, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что Украина будет иметь место за столом переговоров с РФ по прекращению войны.

Также президент США "анонсировал" встречу представителей Украины и РФ и американских чиновников для переговоров в Мюнхене на полях ежегодной конференции по безопасности. Но добавил позже, что украинские, российские и американские чиновники могут встретиться в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Отметим, что на такой "анонс" со стороны Трампа отреагировал советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин. В разговоре с журналистами он заявил, что Украина сначала должна говорить с США, Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего мира, и только согласованная общая позиция "должна быть на столе для разговора с россиянами".

"За пустым столом с россиянами не встречаются. Пока на столе ничего нет. Разговора с россиянами в Мюнхене не предполагается", - подчеркнул он.