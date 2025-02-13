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Представники Росії, України та США зустрінуться завтра у Мюнхені, - Трамп

США, Четвер 13 лютого 2025 23:01
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Представники Росії, України та США зустрінуться завтра у Мюнхені, - Трамп Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент США Дональд Трамп анонсував несподівану зустріч на полях Мюнхенської безпекової конференції. За його словами, вона може пройти за участю представників України та Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа.

"Буде зустріч у Мюнхені завтра. Там буде Росія з нашими людьми. Україну також запрошено, до речі. Я не впевнений, хто яку країну представлятиме. Але це будуть високопоставлені чиновники з Росії, України та США", - сказав Трамп на прес-конференції.

Зауважимо, що раніше було анонсовано зустріч українського президента Володимира Зеленського та віце-президента США Джей Ді Венса, яка має пройти завтра у Мюнхені.

Водночас варто додати, що російські офіційні особи не відвідували Мюнхенську конференцію починаючи з 2022 року.

У Зеленського заявили, що розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається

На "анонс" з боку Трампа відреагував радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин. У розмові з журналістами він зазначив, що українська позиція лишається "незмінною".

"Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру", - сказав чиновник та додав, що тільки узгоджена спільна позиція "має бути на столі для розмови з росіянами".

"За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається", - наголосив Литвин.

Переговори Трампа з Зеленським та Путіним

Нагадаємо, вчора, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Війна Росії проти України стала однією з тем обговорень.

Після цього президент США Трамп провів телефонну розмову з Зеленським.

Завершивши обидві розмови Трамп заявив, що провів "чудові перемови" з Росією та Україною. За його словами, є "хороша можливість завершити війну".

Водночас низка європейських та українських ЗМІ почали заявляти про те, що пряма розмова Трампа та Путіна може свідчити про те, що США можуть домовлятись про мир в Україні без участі самої України та країн Європи.

Детальніше про те, як у Європі реагують на перемовини Трампа та Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Тим часом коментуючи дзвінок Трампа Путіну, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про "враження" початку переговорів щодо України.

Раніше сьогодні Axios опублікував цікаві деталі перемовин Зеленського і Трампа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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