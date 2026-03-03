Трамп: США "по-дурному" віддали Україні снаряди, які міг би купити Близький Схід

Трамп наголосив, що США мають "величезну кількість боєприпасів найвищого класу", проте значна їх частина була віддана Україні без фінансової компенсації. Він підкреслив, що якби він керував процесом, за ці поставки мали б платити, наприклад, країни Європейського Союзу.

"У нас є боєприпаси найвищого класу, багато з яких віддали по-дурному, дуже по-дурному, безкоштовно. Я цілком за Україну, але вони віддали дуже багато. Коли я віддаю боєприпаси, за них усі платять. Близький Схід купив би багато, оскільки там є багаті нації. Але це було віддано Україні", - заявив американський лідер.

Стан американських арсеналів

Попри критику попередніх рішень, Трамп запевнив, що наразі США мають "необмежені запаси" боєприпасів середнього та вищого рівня, які зберігаються на базах по всьому світу. Він додав, що займався відновленням збройних сил під час свого першого президентського терміну і вважає їх стан "чудовим".

Президент також вкотре повторив свою тезу про те, що війни в Україні "ніколи не повинно було статися", якби він залишався при владі.