Трамп: США "по-дурному" віддали Україні снаряди, які міг би купити Близький Схід
Сполучені Штати "по-дурному" передали Україні значну кількість боєприпасів безкоштовно. Ці запаси могли бути продані іншим країнам, зокрема на Близький Схід.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію.
Трамп наголосив, що США мають "величезну кількість боєприпасів найвищого класу", проте значна їх частина була віддана Україні без фінансової компенсації. Він підкреслив, що якби він керував процесом, за ці поставки мали б платити, наприклад, країни Європейського Союзу.
"У нас є боєприпаси найвищого класу, багато з яких віддали по-дурному, дуже по-дурному, безкоштовно. Я цілком за Україну, але вони віддали дуже багато. Коли я віддаю боєприпаси, за них усі платять. Близький Схід купив би багато, оскільки там є багаті нації. Але це було віддано Україні", - заявив американський лідер.
Стан американських арсеналів
Попри критику попередніх рішень, Трамп запевнив, що наразі США мають "необмежені запаси" боєприпасів середнього та вищого рівня, які зберігаються на базах по всьому світу. Він додав, що займався відновленням збройних сил під час свого першого президентського терміну і вважає їх стан "чудовим".
Президент також вкотре повторив свою тезу про те, що війни в Україні "ніколи не повинно було статися", якби він залишався при владі.
Що відбувається на Близькому Сході
Ескалація конфлікту на Близькому Сході, що розпочалася зі спільних ударів США та Ізраїлю по іранських об'єктах 28 лютого, спровокувала енергетичну та логістичну кризу.
У відповідь Тегеран атакував американські бази в низці арабських країн, що призвело до падіння обсягів судноплавства на 75%.
Попри те, що Центральне командування США не фіксує мінування Ормузької протоки, перевізники масово відмовляються від цього маршруту з міркувань безпеки.
Це вже спричинило стрибок цін на газ у Європі на 46% (до 46,55 євро за МВт-год), а повна блокада протоки протягом місяця загрожує подвоєнням вартості палива.