Трамп: США "по-дурацки" отдали Украине снаряды, которые мог бы купить Ближний Восток

Трамп подчеркнул, что США имеют "огромное количество боеприпасов высочайшего класса", однако значительная их часть была отдана Украине без финансовой компенсации. Он подчеркнул, что если бы он руководил процессом, за эти поставки должны были бы платить, например, страны Европейского Союза.

"У нас есть боеприпасы высочайшего класса, многие из которых отдали по-дурацки, очень по-дурацки, бесплатно. Я целиком за Украину, но они отдали очень много. Когда я отдаю боеприпасы, за них все платят. Ближний Восток купил бы много, поскольку там есть богатые нации. Но это было отдано Украине", - заявил американский лидер.

Состояние американских арсеналов

Несмотря на критику предыдущих решений, Трамп заверил, что сейчас США имеют "неограниченные запасы" боеприпасов среднего и высшего уровня, которые хранятся на базах по всему миру. Он добавил, что занимался восстановлением вооруженных сил во время своего первого президентского срока и считает их состояние "замечательным".

Президент также в очередной раз повторил свой тезис о том, что войны в Украине "никогда не должно было произойти", если бы он оставался у власти.