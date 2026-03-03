"Можемо вічно воювати": Трамп заявив про майже безмежні запаси зброї у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна володіє практичними безмежними запасами зброї, за допомогою якої Вашингтон можуть "вічно" вести війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, запаси боєприпасів США середнього і вищого за середній класу ніколи не були "такими високими і кращими", як зараз.

"Мені сьогодні сказали, у нас практично необмежений запас цієї зброї. Війни можна вести "вічно" і дуже успішно, використовуючи тільки ці запаси (які кращі за кращу зброю інших країн)", ; підкреслив глава Білого дому.

Він додав, що якщо говорити про боєприпаси найвищого рівня - то у США теж є хороший запас. Однак вони не там, де Вашингтон хотів би.

"Багато додаткової високоякісної зброї зберігається для нас у віддалених районах", - пояснив президент.

Водночас Трамп знову звинуватив колишнього лідера Джо Байдена в тому, що той допомагав і безкоштовно давав зброю Україні.

"Сонний Джо Байден витратив увесь свій час і гроші нашої країни, віддаючи все... Зеленському з України - сотні млрд доларів... Він роздав так багато надвисокоякісної зброї безоплатно і не потрудився її поповнити", - ідеться в пості лідера США.

Резюмуючи Трамп похвалив себе, заявивши, що "на щастя", він відновив армію США ще під час першої своєї каденції і продовжує це робити зараз.

"Сполучені Штати забезпечені всім необхідним і готові до великої перемоги", - підсумував Трамп.