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Трамп сподівається на 30 днів тиші між Україною та Росією, - Білий дім

П'ятниця 09 травня 2025 21:18
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Трамп сподівається на 30 днів тиші між Україною та Росією, - Білий дім Фото: прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп сподівається, що Російська Федерація та Україна погодяться на 30-денне припинення вогню.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг для журналістів.

За її словами, вчора президент України Володимир Зеленський зателефонував Трампу. Вони обговорили угоду між Україною та США щодо рідкісноземельних копали.

Трамп розповів Левітт що його розмова із Зеленським була гарною.

"Вони також говорили про припинення вогню, яке запропонував Трамп. Про 30-денне припинення вогню між Росією та Україною, яке, як ми знаємо, Європа підтримує. Ми сподіваємося, що обидві країни погодяться на це", - сказала Левітт.

Припинення вогню

Варто нагадати, що ще на початку березня Україна погодилася припинити вогонь із Росією щонайменше на 30 днів. Однак тоді російський диктатор Володимир Путін вигадав низку вимог для такого перемир'я.

Ба більше, він почав маніпулювати "короткими перемир'ями" - спочатку на Великдень, а потім і до "Дня Перемоги". Попри такі його заяви, вчора російські окупанти вдарили ракетою по Полтавській області.

Сам же Трамп вчора висловив сподівання, що Росія все ж таки погодиться на таку ідею. Він пообіцяв, що США запровадять нові санкції проти тієї країни, яка порушить припинення вогню.

Сьогодні Reuters писало про те, США та Європа завершують роботу над пропозицією про 30-денне перемир'я між Україною та Росією. Якщо Москва його не підтримає, на неї чекають санкції. А новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що угода про припинення вогню в Україні можлива в найближчі два дні.

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