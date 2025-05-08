Росія під час "перемир'я" вдарила ракетою по Полтавській області: які наслідки (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута у Telegram.

"Сьогодні під час останньої повітряної тривоги у Миргородському районі працювала ППО", - написав Когут.

За його даними, внаслідок збиття ворожої ракети вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків.

"На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Дякую силам ППО за роботу", - повідомив він.

Фото: Росія під час "перемир'я" вдарила ракетою по Полтавській області (t.me/poltavskaOVA)

Нагадаємо, близько 19:50 у низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги. Тоді Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару. Спочатку швидкісну ціль було зафіксовано у Сумській області, а потім на півночі Полтавської області.

Вона рухалась курсом на Кременчук.