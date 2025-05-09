Очікують 30 днів тиші? Мерц сподівається на перемир’я в Україні вже цими вихідними
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що угода про припинення вогню в Україні можлива в найближчі два дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Як пише видання, канцлер сподівається на припинення вогню у війні між Росією та Україною.
"Я маю великі сподівання, що угода про припинення вогню в Україні буде досягнута на цих вихідних", - заявив Мерц.
Він також додав, що з огляду на триденне припинення вогню, оголошене Росією, існує "великий шанс", що воно буде продовжено до 30 днів, і тоді "можна буде розпочати переговори про мирний договір".
Мерц заявив, що він "написав спільне комюніке" з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Воно "значною мірою ідентичне" пропозиції США.
"Ми дуже сподіваємося, що це буде прийнято і російською стороною. М'яч знаходиться виключно на полі Москви", - додав канцлер.
Стубб також говорить про перемир'я
Водночас, президент Фінляндії Александр Стубб, за даними ЗМІ, також заявляє, що Україна і Росія скоро досягнуть угоди про припинення вогню. За словами Стубба, в ідеалі припинення вогню в Україні має бути оголошено до вихідних.
Інші російські обстріли під час путінського "перемир'я"
Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив "перемир'я" з Україною нібито на три дні - у період з 8 по 10 травня. Попри заяви глави Кремля, на фронті тривають бойові дії, й фіксується збільшення атак.
8 травня вранці повідомлялося, що росіяни протягом ночі скинули на Сумську область майже 100 керованих авіабомб.
Також вчора російські окупанти вдарили ракетою по Полтавській області.
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