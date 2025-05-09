Трамп надеется на 30 дней тишины между Украиной и Россией, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп надеется, что Российская Федерация и Украина согласятся на 30-дневное прекращение огня.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг для журналистов.

По ее словам, вчера президент Украины Владимир Зеленский позвонил Трампу. Они обсудили соглашение между Украиной и США относительно редкоземельных копали.

Трамп рассказал Левитт что его разговор с Зеленским был хорошим.

"Они также говорили о прекращении огня, которое предложил Трамп. О 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной, которое, как мы знаем, Европа поддерживает. Мы надеемся, что обе страны согласятся на это", - сказала Левитт.

Прекращение огня

Стоит напомнить, что еще в начале марта Украина согласилась прекратить огонь с Россией минимум на 30 дней. Однако тогда российский диктатор Владимир Путин придумал ряд требований для такого перемирия.

Более того, он начал манипулировать "короткими перемириями" - сначала на Пасху, а затем и до "Дня Победы". Несмотря на такие его заявления, вчера российские оккупанты ударили ракетой по Полтавской области.

Сам же Трамп вчера выразил надежду, что Россия все же согласится на такую идею. Он пообещал, что США введут новые санкции против той страны, которая нарушит прекращение огня.