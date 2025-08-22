ua en ru
Трамп сьогодні виступить з новою заявою в Овальному кабінеті

П'ятниця 22 серпня 2025 08:58
Трамп сьогодні виступить з новою заявою в Овальному кабінеті Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 22 серпня, виступить з заявою в Овальному кабінеті. Тема виступу поки що не розголошується.

Як повідомляє РБК-Україна, про це стало відомо з публічного розкладу Трампа.

Вказано, що виступ американського президента запланований на 12:00 (19:00 за київським часом). Він відбуватиметься в Овальному кабінеті.

У Білому домі не вказали, на яку тему робитиме заяву Трамп.

Інші заяви Трампа

Нагадаємо, нещодавно президент США заявив, що протягом двох тижнів його адміністрація дізнається, чи вдасться досягти миру в Україні. Якщо ні - він пообіцяв шукати "інший шлях дій".

"Я дам вам знати через два тижні. Після двох тижнів ми знатимемо, чи буде мир в Україні. Інакше ми діятимемо інакше. Але ми знатимемо дуже скоро", - сказав Трамп в ефірі "Шоу Тодда Старнса".

Також днями очільник Білого дому розкритикував свого попередника Джо Байдена за те, що він зволікав з дозволом Україні бити американською зброєю вглиб Росії.

"Абсолютно некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні ВІДБИВАТИСЯ, тільки ЗАХИЩАТИСЯ. Як це спрацювало? У будь-якому випадку, ця війна ніколи б не відбулася, якби я був президентом - НУЛЬОВІ ШАНСИ. Цікаві часи попереду!", - заявив він.

Варто додати, Трамп неодноразово звинувачував Джо Байдена в тому, що той нібито спровокував повномасштабну війну РФ проти України словами про те, що Україна зможе приєднатися до НАТО.

