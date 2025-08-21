Трамп про мир в Україні: за два тижні все стане ясно, інакше змінимо тактику

За два тижні партнери і союзники дізнаються, чи вдасться досягти миру в Україні.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Шоу Тодда Старнса".

Відповідаючи на запитання, чи вдасться досягти миру в регіоні, Трамп сказав: "Думаю, за два тижні ми знатимемо відповідь - так чи інакше".

При цьому він додав, що якщо не вдасться врегулювати війну Росії проти України, то можливо, "доведеться шукати інший підхід".

"Але скоро все стане зрозуміло", - додав американський лідер.