ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп сегодня выступит с новым заявлением в Овальном кабинете

Пятница 22 августа 2025 08:58
UA EN RU
Трамп сегодня выступит с новым заявлением в Овальном кабинете Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 22 августа, выступит с заявлением в Овальном кабинете. Тема выступления пока что не разглашается.

Как сообщает РБК-Украина, об этом стало известно из публичного расписания Трампа.

Указано, что выступление американского президента запланировано на 12:00 (19:00 по киевскому времени). Оно будет проходить в Овальном кабинете.

В Белом доме не указали, на какую тему будет делать заявление Трамп.

Другие заявления Трампа

Напомним, недавно президент США заявил, что в течение двух недель его администрация узнает, удастся ли достичь мира в Украине. Если нет - он пообещал искать "другой путь действий".

"Я дам вам знать через две недели. После двух недель мы будем знать, будет ли мир в Украине. Иначе мы будем действовать иначе. Но мы будем знать очень скоро", - сказал Трамп в эфире "Шоу Тодда Старнса".

Также на днях глава Белого дома раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что он медлил с разрешением Украине бить американским оружием вглубь России.

"Абсолютно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине отбиваться, только защищаться. Как это сработало? В любом случае, эта война никогда бы не состоялась, если бы я был президентом - НУЛЕВЫЕ ШАНСЫ. Интересные времена впереди!", - заявил он.

Стоит добавить, Трамп неоднократно обвинял Джо Байдена в том, что тот якобы спровоцировал полномасштабную войну РФ против Украины словами о том, что Украина сможет присоединиться к НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Спасатели вторые сутки тушат пожар в Мукачево после российского удара (видео)
Спасатели вторые сутки тушат пожар в Мукачево после российского удара (видео)
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"