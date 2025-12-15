Трамп сьогодні проведе телефонну розмову із Зеленським та лідерами країн ЄС, - ЗМІ
Американський президент Дональд Трамп в понеділок, 15 грудня, проведе телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським та лідерами країн ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.
Американський високопосадовець розповів виданню, що сьогодні Трамп проведе телефонні переговори з Зеленським та європейськими лідерами щодо стану переговорів з Україною.
Джерело Welt також повідомило, що угода, яка наразі обговорюється у Німеччині, включає "дуже сильні" гарантії безпеки для України від США, схожі на пакт про взаємну оборону НАТО. Крім того, йдеться про "дуже сильне стримування" за допомогою американської зброї.
За словами американського високопосадовця, Сполучені Штати очікують, що Росія схвалить цю угоду.
Переговори України та США
Нагадаємо, з учорашнього дня, 14 грудня, українські та американські чиновники проводять переговори в Берліні.
У першому раунді переговорів з боку України, зокрема, брали участь президент Володимир Зеленський, а з боку США - спецпредставник президента Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер.
Зазначимо, американський чиновник повідомив, що переговори були дуже позитивними. Він зауважив, що за низкою моментів було досягнуто консенсусу - врегульовано "90%" питань. Усе ще невирішеними залишаються питання територій і суверенітету.
За даними джерел РБК-Україна, другий раунд переговорів все ще триває, але вже без президента України.
Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Рустем Умеров розповів, що діалог був конструктивним і продуктивним. Він висловив сподівання на досягнення угоди, яка може наблизити мир.