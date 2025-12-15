Трамп сегодня проведет телефонный разговор с Зеленским и лидерами стран ЕС, - СМИ

Американский президент Дональд Трамп в понедельник, 15 декабря, проведет телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

Американский чиновник рассказал изданию, что сегодня Трамп проведет телефонные переговоры с Зеленским и европейскими лидерами о состоянии переговоров с Украиной.

Источник Welt также сообщил, что соглашение, которое сейчас обсуждается в Германии, включает "очень сильные" гарантии безопасности для Украины от США, похожие на пакт о взаимной обороне НАТО. Кроме того, речь идет об "очень сильном сдерживании" с помощью американского оружия.

По словам американского чиновника, Соединенные Штаты ожидают, что Россия одобрит это соглашение.