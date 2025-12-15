ua en ru
Трамп сегодня проведет телефонный разговор с Зеленским и лидерами стран ЕС, - СМИ

США, Понедельник 15 декабря 2025 20:39
Трамп сегодня проведет телефонный разговор с Зеленским и лидерами стран ЕС, - СМИ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Американский президент Дональд Трамп в понедельник, 15 декабря, проведет телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Американский чиновник рассказал изданию, что сегодня Трамп проведет телефонные переговоры с Зеленским и европейскими лидерами о состоянии переговоров с Украиной.

Источник Welt также сообщил, что соглашение, которое сейчас обсуждается в Германии, включает "очень сильные" гарантии безопасности для Украины от США, похожие на пакт о взаимной обороне НАТО. Кроме того, речь идет об "очень сильном сдерживании" с помощью американского оружия.

По словам американского чиновника, Соединенные Штаты ожидают, что Россия одобрит это соглашение.

Переговоры Украины и США

Напомним, со вчерашнего дня, 14 декабря, украинские и американские чиновники проводят переговоры в Берлине.

В первом раунде переговоров со стороны Украины, в частности, участвовали президент Владимир Зеленский, а со стороны США - спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Отметим, американский чиновник сообщил, что переговоры были очень позитивными. Он отметил, что по ряду моментов был достигнут консенсус - урегулировано "90%" вопросов. Все еще нерешенными остаются вопросы территорий и суверенитета.

По данным источников РБК-Украина, второй раунд переговоров все еще продолжается, но уже без президента Украины.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что диалог был конструктивным и продуктивным. Он выразил надежду на достижение соглашения, которое может приблизить мир.

