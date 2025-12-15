Україна та США до кінця дня можуть досягти угоди, яка наблизить мир, - Умєров
Між Україною та Сполученими Штатами Америки наразі є відчутний прогрес у переговорах щодо шляхів досягнення миру.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров у Twitter.
За його словами, українсько-американські переговори, що тривали протягом останніх двох днів, були конструктивними та продуктивними, а сторонам вдалося досягти реальних результатів.
"Ми сподіваємося, що до кінця дня ми досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру. Зараз у ЗМІ багато шуму та анонімних спекуляцій. Будь ласка, не піддавайтеся чуткам та провокаціям", - заявив Умєров.
Умєров наголосив, що американська делегація на чолі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером працює конструктивно з метою допомогти Україні знайти шлях до тривалої мирної угоди.
"Українська команда надзвичайно вдячна президенту Трампу та його команді за всі зусилля, які вони докладають", - пише Умєров.
Чутки про переговори в Німеччині
Нагадаємо, 14 та 15 грудня в Берліні президент України Володимир Зеленський проводить переговори зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером.
Як повідомляє The Wall Street Journal, під час зустрічі 14 грудня Віткофф і Кушнер не демонстрували готовності до компромісів із Зеленським. За даними видання, вони чинили тиск на українського президента, наполягаючи на якнайшвидшому укладенні мирної угоди, яку у Вашингтоні хотіли б бачити вже до кінця року.
Газета зазначає, що перемовини фактично переросли у "перетягування каната", а головним каменем спотикання стало територіальне питання. Україна, за інформацією журналістів, відмовляється погоджуватися на вимоги США щодо виведення українських військ із Донецької області.
Водночас агентство AFP повідомляє, що американська сторона під час переговорів прямо наполягала на відмові України від Донбасу. Зеленський, зі свого боку, не приймає такий варіант і наполягає, щоб припинення вогню відбувалося без будь-яких територіальних поступок.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошував, що справедливий мир для України можливий лише без втрати територій. За його словами, сторони мають припинити вогонь і перейти до переговорів, тоді як будь-який інший формат є для України неприйнятним.
Водночас, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що американська переговорна команда докладає зусиль, часу і ресурсів для встановлення миру в Україні.