Трамп сьогодні продовжить або скасує виняток для нафти РФ: у Reuters назвали імовірний варіант

У матеріалі пояснюється, що ціни на паливо стрімко зростають. Це критична проблема для республіканців перед проміжними виборами в листопаді. Війна між Ізраїлем, США та Іраном фактично паралізувала частину поставок, тому Трамп, скоріше за все, знову зробить виняток для пального РФ.

Reuters нагадує, що міністерство фінансів США ще в березні дозволило морські закупівлі російської нафти та харчових продуктів. У четвер міністр фінансів Скотт Бессент провів зустріч із Трампом, на якій обговорювались подальші кроки щодо санкційних винятків. Одне з джерел повідомило, що сторони дійшли згоди. Продовження ліцензії вважають "гарною ідеєю" для стабілізації ринку.

Також стало відомо, що посланець Росії Кирило Дмитрієв уже підрахував вигоду для Москви. За його словами, початкова відмова від обмежень звільнить 100 мільйонів барелів російської нафти. Це величезний обсяг, який фактично дорівнює всьому добовому світовому видобутку.

"Не час для поступок": реакція ЄС та опозиції

Така політика Вашингтона викликає хвилю обурення в Європі. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила з чіткою заявою:

"Зараз не час послаблювати санкції проти Росії", - наголосила вона.

Критики впевнені, що Трамп підриває зусилля Заходу. Гроші від продажу нафти напряму фінансують війну проти України. Крім того, Білий дім уже йшов на подібні кроки раніше. 20 березня США на 30 днів скасували санкції на експорт іранської нафти.

Сенатор-республіканець Джеррі Моран жорстко розкритикував таку стратегію: