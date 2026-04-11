Трамп сегодня продлит или отменит исключение для нефти РФ: в Reuters назвали вероятный вариант

В материале объясняется, что цены на топливо стремительно растут. Это критическая проблема для республиканцев перед промежуточными выборами в ноябре. Война между Израилем, США и Ираном фактически парализовала часть поставок, поэтому Трамп, скорее всего, снова сделает исключение для топлива РФ.

Reuters напоминает, что министерство финансов США еще в марте разрешило морские закупки российской нефти и пищевых продуктов. В четверг министр финансов Скотт Бессент провел встречу с Трампом, на которой обсуждались дальнейшие шаги по санкционным исключениям. Один из источников сообщил, что стороны пришли к согласию. Продление лицензии считают "хорошей идеей" для стабилизации рынка.

Также стало известно, что посланник России Кирилл Дмитриев уже подсчитал выгоду для Москвы. По его словам, первоначальный отказ от ограничений освободит 100 миллионов баррелей российской нефти. Это огромный объем, который фактически равен всей суточной мировой добыче.

"Не время для уступок": реакция ЕС и оппозиции

Такая политика Вашингтона вызывает волну возмущения в Европе. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с четким заявлением:

"Сейчас не время ослаблять санкции против России", - подчеркнула она.

Критики уверены, что Трамп подрывает усилия Запада. Деньги от продажи нефти напрямую финансируют войну против Украины. Кроме того, Белый дом уже шел на подобные шаги ранее. 20 марта США на 30 дней отменили санкции на экспорт иранской нефти.

Сенатор-республиканец Джерри Моран жестко раскритиковал такую стратегию: