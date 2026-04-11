ua en ru
Сб, 11 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп сьогодні продовжить або скасує виняток для нафти РФ: у Reuters назвали імовірний варіант

00:38 11.04.2026 Сб
3 хв
Термін тимчасового звільнення від санкцій на нафту закінчується 11 квітня, тому Трамп має прийняти нове рішення
aimg Пилип Бойко
Фото: президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Путін (Getty Images)

Адміністрація Дональда Трампа готується продовжити дію дозволів на закупівлю підсанкційної російської нафти. Такий крок має пом’якшити удар по світовому енергетичному ринку через війну з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

У матеріалі пояснюється, що ціни на паливо стрімко зростають. Це критична проблема для республіканців перед проміжними виборами в листопаді. Війна між Ізраїлем, США та Іраном фактично паралізувала частину поставок, тому Трамп, скоріше за все, знову зробить виняток для пального РФ.

Reuters нагадує, що міністерство фінансів США ще в березні дозволило морські закупівлі російської нафти та харчових продуктів. У четвер міністр фінансів Скотт Бессент провів зустріч із Трампом, на якій обговорювались подальші кроки щодо санкційних винятків. Одне з джерел повідомило, що сторони дійшли згоди. Продовження ліцензії вважають "гарною ідеєю" для стабілізації ринку.

Також стало відомо, що посланець Росії Кирило Дмитрієв уже підрахував вигоду для Москви. За його словами, початкова відмова від обмежень звільнить 100 мільйонів барелів російської нафти. Це величезний обсяг, який фактично дорівнює всьому добовому світовому видобутку.

"Не час для поступок": реакція ЄС та опозиції

Така політика Вашингтона викликає хвилю обурення в Європі. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила з чіткою заявою:

"Зараз не час послаблювати санкції проти Росії", - наголосила вона.

Критики впевнені, що Трамп підриває зусилля Заходу. Гроші від продажу нафти напряму фінансують війну проти України. Крім того, Білий дім уже йшов на подібні кроки раніше. 20 березня США на 30 днів скасували санкції на експорт іранської нафти.

Сенатор-республіканець Джеррі Моран жорстко розкритикував таку стратегію:

"Скасування нафтових санкцій тепер вигідне країнам, які хочуть нам нашкодити. Іран та Росія активно співпрацюють, щоб наразити на небезпеку життя американців та інших невинних людей"

Яка ситуація навколо Ормузької протоки та цін на пальне

Ормузька протока залишається перекритою, завдяки чому Росія подвоїла нафтові доходи за місяць. Окупантам вдалось заробити близько 9 млрд доларів через нафтову кризу, спричинену війною США та Ізраїлю проти Ірану.

Тим часом котирування цін на бензин і дизельне у ЄС, за якими Україна імпортує паливо, знову почали стрімко зростати після короткострокової паузи. Постачальники підвищують премії, що сигналізує про ризики з пошуком ресурсів.

Також стало відомо, що наступного тижня у Великій Британії пройдуть переговори з десятками країн про те, як розблокувати Ормузьку протоку. Представники 41 країни мають уперше зібратися після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про припинення вогню з Іраном.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
