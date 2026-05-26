Трамп скликає екстрену нараду уряду США

Президент США Дональд Трамп проведе в середу, 27 травня, засідання кабінету міністрів у заміській резиденції Кемп-Девід, де ключовою темою обговорення стане ситуація навколо Ірану і переговори щодо можливого припинення конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію New York Post.
За даними Білого дому, зустріч президента США Дональда Трампа з членами кабінету міністрів відбудеться не у Вашингтоні, а в президентській резиденції Кемп-Девід.
Очікується, що в засіданні візьмуть участь усі ключові представники адміністрації, включно з керівниками відомств.
Це стане вже 12-ю зустріччю кабінету з моменту обрання Трампа в січні 2025 року.
Головним питанням порядку денного стане загострення ситуації навколо Ірану та переговорний процес, який, за даними американської сторони, може наблизитися до потенційної домовленості про припинення конфлікту.
Водночас у повідомленнях зазначається, що напруженість між країнами залишається високою, а обговорення відбувається на тлі нещодавніх ударів США по цілях на території півдня Ірану.
Очікується, що до президента приєднаються всі члени кабінету міністрів, включно з директором національної розвідки Тулсі Габбард, яка йде з посади.
Представник Білого дому повідомив, що, крім іранського напряму, на засіданні також планується обговорити поточні результати роботи адміністрації та інші ключові питання внутрішньої і зовнішньої політики.
