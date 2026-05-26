Трамп наполягає на підписанні Авраамських угод низкою країн в рамках миру з Іраном

Президент США Дональд Трамп звернувся до Саудівської Аравії, Катару, Пакистану, Туреччини, Єгипту та Йорданії з проханням масово приєднатися до "угод Авраама", які передбачають нормалізацію відносин з Ізраїлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Таким чином американський лідер хоче, щоб Іран з часом теж приєднався до так званих Авраамських угод, що передбачають нормалізацію відносин з Ізраїлем. Це потрібно Трампу для підписання власної угоди з Тегераном, оскільки Ізраїль якраз таки хоче продовження війни ще.

Однак вже відомо про відмову Пакистану щодо схвалення Авраамських угод, щодо перерахованих інших держав поки невідомо.

"Пакистан відхилив цю пропозицію. Жодна з інших країн поки що публічно не відреагувала на вимогу Трампа, і позитивна відповідь була малоймовірною, оскільки в цих мусульманських країнах залишається високим рівень недовіри до Ізраїлю через масштаби його військової операції в Газі", - пише Reuters

.При цьому глава Білого дому сказав, що в суботу він розмовляв з лідерами цих країн, а також з лідерами Об'єднаних Арабських Еміратів та Бахрейну, які вже підписали "Угоди Авраама".

"Я настійно закликаю всі країни негайно підписати Авраамські угоди, і якщо Іран підпише угоду зі мною, як з президентом Сполучених Штатів Америки, для мене буде честю, якщо вони також стануть частиною цієї безпрецедентної світової коаліції", - написав президент США в своєму Truth Social.

Він також згадав "всю роботу, виконану Сполученими Штатами, щоб спробувати зібрати цю дуже складну мозаїку".



За словами пакистанського джерела, обізнаного з ситуацією, заява Трампа відображала спробу використати дипломатичні зусилля щодо припинення вогню в Ірані для ширшого просування "Угод Авраама".