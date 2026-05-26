Трамп созывает экстренное совещание правительства США

21:38 26.05.2026 Вт
2 мин
Планируется обсуждение ряда вопросов
aimg Анастасия Никончук
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп проведет в среду, 27 мая, заседание кабинета министров в загородной резиденции Кэмп-Дэвид, где ключевой темой обсуждения станет ситуация вокруг Ирана и переговоры по возможному прекращению конфликта.

Заседание правительства в Кэмп-Дэвиде

По данным Белого дома, встреча президента США Дональда Трампа с членами кабинета министров пройдет не в Вашингтоне, а в президентской резиденции Кэмп-Дэвид.

Ожидается, что в заседании примут участие все ключевые представители администрации, включая руководителей ведомств.

Это станет уже 12-й встречей кабинета с момента избрания Трампа в январе 2025 года.

Основная тема — ситуация вокруг Ирана

Главным вопросом повестки станет обострение ситуации вокруг Ирана и переговорный процесс, который, по данным американской стороны, может приблизиться к потенциальной договоренности о прекращении конфликта.

При этом в сообщениях отмечается, что напряженность между странами остается высокой, а обсуждение происходит на фоне недавних ударов США по целям на территории юга Ирана.

Участники и повестка встречи

Ожидается, что к президенту присоединятся все члены кабинета министров, включая уходящую с должности директора национальной разведки Тулси Габбард.

Представитель Белого дома сообщил, что помимо иранского направления на заседании также планируется обсудить текущие результаты работы администрации и другие ключевые вопросы внутренней и внешней политики.

Напоминаем, что государственный секретарь США Марко Рубио передал президенту Дональду Трампу сообщение от главы Кремля Владимира Путина, с которым он ознакомился во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Отметим, что президент США Дональд Трамп готовится пройти очередное медицинское обследование. Регулярные визиты главы государства к врачам вызывают повышенное внимание к его состоянию здоровья.

