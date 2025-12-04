Трамп сказав, коли був найкращий момент для мирної угоди між Україною та РФ

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що найкращим часом для укладення мирної угоди між Україною і РФ був момент, коли він говорив за відсутність карт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
"Знаєте, коли я був у цьому кабінеті і говорив про "карти" - я говорив: у вас немає карт. Тоді й потрібно було укладати угоду. Я думав, що той час був набагато кращим моментом для врегулювання. Але вони, за своєю мудрістю, вирішили цього не робити. Зараз у них багато факторів проти них", - сказав президент США.
Зазначимо, що Трамп говорив про "відсутність карт" як щодо України, так і Росії, тож точно неясно, кого саме він має на увазі.
Адже він говорив за карти на зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася 28 лютого. Ця розмова була напруженою - президент США заявив тоді, що Україна "не має на руках карт", на що Зеленський відповів: "Я не приїхав грати в карти".
Саміт лідерів 28 лютого перервався швидше, ніж було заплановано і президент повернувся до Києва раніше, аніж очікувалось. Цю зустріч у ЗМІ охрестили скандальною і невдалою для України.
Водночас трохи пізніше, у березні цього року, Трамп говорив про відсутність карт і щодо Росії.
"Знаєте, я говорив, що у них (в України - ред.) немає карт. Ні в кого насправді немає карт. У Росії немає карт... Що вам потрібно зробити, так це укласти угоду і припинити вбивства. Це безглузда війна, і ми збираємося її зупинити", - заявляв тоді американський лідер журналістам Forbes на борту літака.
Як відомо, у листопаді США надали Києву так званий мирний план, що складається з 28 пунктів. Його створював як Вашингтон, так і РФ, хоча у Трампа заявили, що узгоджували його і з Україною.
У плані було багато невигідних для Києва моментів. Зокрема, як територіальні поступки агресору, так і скорочення чисельності української армії, а також вето на вступ України до НАТО, відмова від далекобійної зброї та інші моменти.
Київ і Європа обурилися таким мирним планом США, після чого українська делегація разом з європейцями зустрілася в Женеві з представниками Штатів. ЗМІ писали, що після зустрічі план нібито скоротився з 28 пунктів до 19, а умови для України стали м'якшими.
Після Женеви українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умеровим вирушила до Флориди, щоб доопрацювати план. Президент Володимир Зеленський, який не був на зустрічі, за її підсумками заявив, що в діалозі "є конструктив".
Потім 2 грудня спецпредставник Трампа Стів Віткофф із зятем американського лідера Джаредом Кушнером вирушили до Москви - на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
Американська сторона не доповіла подробиць стосовно підсумків зустрічі, водночас у Кремлі заявили: компромісу так і не було досягнуто, про що заявив помічник Путіна Юрій Ушаков. При цьому всі сторони стверджують: зустріч була продуктивною, а Трамп сказав, що РФ хоче закінчити війну, але він нібито не знає подальших планів агресора.