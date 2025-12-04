Трамп сказал, когда был лучший момент для мирной сделки между Украиной и РФ

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что лучшим временем для заключения мирной сделки между Украиной и РФ был момент, когда он говорил за отсутствие карт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
"Знаете, когда я был в этом кабинете и говорил о "картах" - я говорил: у вас нет карт. Тогда и нужно было заключать соглашение. Я думал, что то время было гораздо лучшим моментом для урегулирования. Но они, по своей мудрости, решили этого не делать. Сейчас у них много факторов против них", - сказал президент США.
Отметим, что Трамп говорил об "отсутствии карт" как касаемо Украины, так и России, поэтому точно неясно, кого именно он имеет в виду.
Ведь он говорил за карты на встрече в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским, которая прошла 28 февраля. Эта беседа была напряженной - президент США заявил тогда, что Украина "не имеет на руках карт", на что Зеленский ответил: "Я не приехал играть в карты".
Саммит лидеров 28 февраля прервался быстрее, чем было запланировано и президент вернулся в Киев ранее, чем ожидалось. Эту встречи в СМИ окрестили скандальной и неудачной для Украины.
В то же время немного позже, в марте этого года, Трамп говорил об отсутствии карт и на счет России.
"Знаете, я говорил, что у них (у Украины - ред.) нет карт. Ни у кого на самом деле нет карт. У России нет карт… Что вам нужно сделать, так это заключить соглашение и прекратить убийства. Это бессмысленная война, и мы собираемся ее остановить", - заявлял тогда американский лидер журналистам Forbes на борту самолета.
Как известно, в ноябре США предоставили Киеву так называемый мирный план, состоящий из 28 пунктов. Его создавал как Вашингтон, так и РФ, хотя у Трампа заявили, что согласовывали его и с Украиной.
В плане было много невыгодных для Киева моментов. В частности, как территориальные уступки агрессору, так и сокращение численности украинской армии, а также вето на вступление Украины в НАТО, отказ от дальнобойного оружия и другие моменты.
Киев и Европа возмутились таким мирным планом США, после чего украинская делегация вместе с европейцами встретилась в Женеве с представителями Штатов. СМИ писали, что после встречи план якобы сократился с 28 пунктов до 19, а условия для Украины стали мягче.
После Женевы украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым отправилась во Флориду, чтобы доработать план. Президент Владимир Зеленский, который не был на встрече, по ее итогам заявил, что в диалоге "есть конструктив".
Затем 2 декабря спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф с зятем американского лидера Джаредом Кушнером отправились в Москву - на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Американская сторона не доложила подробностей касаемо итогов встречи, в то же время в Кремле заявили: компромисса так и не было достигнуто, о чем заявил помощник Путина Юрий Ушаков. При этом все стороны утверждают: встреча была продуктивной, а Трамп сказал, что РФ хочет закончить войну, но он якобы не знает дальнейшие планы агрессора.