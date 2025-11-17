Трамп схвалив новий пакет санкцій проти РФ. Конгрес запускає процес, - сенатор Грем

За словами Грема, документ передбачає розширення повноважень президента у питанні вторинних санкцій. Це дозволить Вашингтону карати країни, які продовжують купувати дешеві російські енергоносії та фактично фінансують російську військову кампанію проти України.

"Законопроєкт дає змогу президенту США на свій розсуд запроваджувати вторинні санкції і тарифи проти країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту і газ, підтримуючи тим самим військову машину Путіна", - пише Грем.

Він також підкреслив, що нові механізми забезпечать Трампу більше інструментів для тиску на Кремль і стимулювання російського диктатора Володимира Путіна до мирних переговорів. Санкції можуть торкнутися не лише Росії, а й її союзників - зокрема Ірану.

Сенатор додав, що вже чинні обмеження проти двох найбільших російських нафтових компаній "вже мали значний вплив" і новий пакет може посилити економічну ізоляцію Москви ще більше.