Трамп одобрил новый пакет санкций против РФ. Конгресс запускает процесс, - сенатор Грэм

В Соединенных Штатах Америки готовят новый двухпартийный законопроект об усилении санкционного давления на Россию. Его одобрил президент США Дональд Трамп.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил сенатор США Линдси Грэм в социальной сети X (Twitter).
По словам Грэма, документ предусматривает расширение полномочий президента в вопросе вторичных санкций. Это позволит Вашингтону наказывать страны, которые продолжают покупать дешевые российские энергоносители и фактически финансируют российскую военную кампанию против Украины.
"Законопроект позволяет президенту США по своему усмотрению вводить вторичные санкции и тарифы против стран, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ, поддерживая тем самым военную машину Путина", - пишет Грэм.
Он также подчеркнул, что новые механизмы обеспечат Трампу больше инструментов для давления на Кремль и стимулирования российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам. Санкции могут коснуться не только России, но и ее союзников - в частности Ирана.
Сенатор добавил, что уже действующие ограничения против двух крупнейших российских нефтяных компаний "уже имели значительное влияние" и новый пакет может усилить экономическую изоляцию Москвы еще больше.
В октябре США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефти" и "Лукойла", а также их 36 дочерних структур, чтобы заставить Кремль пойти на переговоры по Украине.
После этого страны ЕС, где работают НПЗ "Лукойла", начали искать способы избежать остановки заводов. Болгария разрешила правительству сменить руководство НПЗ и рассматривает национализацию с последующей продажей. Румыния просит у США отсрочку санкций.
Тем временем "Лукойл" объявил форс-мажор и остановил работу крупного месторождения West Qurna-2 в Ираке. Также Молдова обсуждает с компанией возможный выкуп инфраструктуры в аэропорту Кишинева, а Румыния хочет взять под контроль Petrotel Lukoil.
На этом фоне появилась информация, что "Лукойл" может продать зарубежные активы швейцарской Gunvor, а сама компания просит Минфин США продлить срок для завершения операций после введения санкций.