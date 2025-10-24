Трамп шукає способи тиску на Путіна і на Зеленського, - посол США при НАТО

"Президент Трамп намагається знайти способи продовжити тиск на Володимира Путіна, продовжити тиск, відверто кажучи, на Володимира Зеленського, а також знайти нові способи продовжувати тиск, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів і домовитися про припинення вогню, покласти кінець війні і просто припинити вбивства", - заявив Вітакер.

За його словами, Трамп стає дедалі нетерплячішим через бажання Путіна піти на деескалацію. Він підкреслив, що у президента США "всі карти в руках, які він розіграє.

"І, зрештою, він буде розігрувати ці карти так, як вважатиме за потрібне, щоб і далі створювати умови, які дають змогу Володимиру Путіну залишатися за столом переговорів, спонукати його до переговорів, до припинення цієї війни... І президент Трамп, чесно кажучи, дуже засмучений тим, що Володимир Путін не покладе край цій війні", - сказав посол США при НАТО.

Він додав, що заява Трампа про санкції була "найважливішим" результатом у середу, додавши, що майже одночасно новий пакет санкцій оголосили в ЄС.