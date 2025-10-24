Трамп шукає способи тиску на Путіна і на Зеленського, - посол США при НАТО

Нинішня війна в Україні є окопною війною, в якій ніхто не виграє. Президент США Дональд Трамп продовжує підтримувати Україну, водночас тиснучи на Київ і Москву, аби змусити лідерів обох країн розпочати переговори.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в інтерв'ю для Newsmax.
"Президент Трамп намагається знайти способи продовжити тиск на Володимира Путіна, продовжити тиск, відверто кажучи, на Володимира Зеленського, а також знайти нові способи продовжувати тиск, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів і домовитися про припинення вогню, покласти кінець війні і просто припинити вбивства", - заявив Вітакер.
За його словами, Трамп стає дедалі нетерплячішим через бажання Путіна піти на деескалацію. Він підкреслив, що у президента США "всі карти в руках, які він розіграє.
"І, зрештою, він буде розігрувати ці карти так, як вважатиме за потрібне, щоб і далі створювати умови, які дають змогу Володимиру Путіну залишатися за столом переговорів, спонукати його до переговорів, до припинення цієї війни... І президент Трамп, чесно кажучи, дуже засмучений тим, що Володимир Путін не покладе край цій війні", - сказав посол США при НАТО.
Він додав, що заява Трампа про санкції була "найважливішим" результатом у середу, додавши, що майже одночасно новий пакет санкцій оголосили в ЄС.
Нагадаємо, 22 жовтня США ввели санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній "Роснефти" та "Лукойл". До списку увійшло понад 30 підрозділів обох компаній, зокрема нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.
У Мінфіні США закликали Кремль погодитися на припинення вогню в Україні.
ЄС також продовжує посилювати економічний тиск на Росію. Стало відомо, що новий 19-тий санкційний пакет спрямований на обмеження енергетичних доходів, а також протидію тіньовому флоту.
Колишній президент РФ Дмитро Медведєв вже назвав санкції США "актом війни" проти РФ.
Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив "ми все ще хотіли б зустрітися з росіянами… Ми завжди будемо зацікавлені у співпраці, якщо буде можливість досягти миру".