Трамп ищет способы давления на Путина и на Зеленского, - посол США при НАТО

Нынешняя война в Украине является окопной войной, в которой никто не выиграет. Президент США Дональд Трамп продолжает поддерживать Украину, одновременно оказывая давление на Киев и Москву, чтобы заставить лидеров обеих стран начать переговоры.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью для Newsmax.
"Президент Трамп пытается найти способы продолжить давление на Владимира Путина, продолжить давление, откровенно говоря, на Владимира Зеленского, а также найти новые способы продолжать давление, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров и договориться о прекращении огня, положить конец войне и просто прекратить убийства", - заявил Уитакер.
По его словам, Трамп становится все более нетерпеливым из-за желания Путина пойти на деэскалацию. Он подчеркнул, что у президента США "все карты в руках, которые он разыграет.
"И, в конце концов, он будет разыгрывать эти карты так, как посчитает нужным, чтобы и дальше создавать условия, которые позволяют Владимиру Путину оставаться за столом переговоров, побуждать его к переговорам, к прекращению этой войны... И президент Трамп, честно говоря, очень расстроен тем, что Владимир Путин не положит конец этой войне", - сказал посол США при НАТО.
Он добавил, что заявление Трампа о санкциях было "самым важным" результатом в среду, добавив, что почти одновременно новый пакет санкций объявили в ЕС.
Напомним, 22 октября США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефти" и "Лукойл". В список вошло более 30 подразделений обеих компаний, в частности нефтяные месторождения, газовые и нефтеперерабатывающие заводы по всей стране.
В Минфине США призвали Кремль согласиться на прекращение огня в Украине.
ЕС также продолжает усиливать экономическое давление на Россию. Стало известно, что новый 19-тый санкционный пакет направлен на ограничение энергетических доходов, а также противодействие теневому флоту.
Бывший президент РФ Дмитрий Медведев уже назвал санкции США "актом войны" против РФ.
Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил "мы все еще хотели бы встретиться с россиянами... Мы всегда будем заинтересованы в сотрудничестве, если будет возможность достичь мира".