У США зробили заяву щодо переговорів з Росією після санкцій Трампа

Четвер 23 жовтня 2025 14:35
UA EN RU
У США зробили заяву щодо переговорів з Росією після санкцій Трампа
Автор: Ірина Глухова

Сполучені Штати все ще хочуть зустрітися з Росією, попри те, що адміністрація президента Дональда Трампа запровадила санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Рубіо, він провів "хорошу розмову" з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і планує продовжувати обговорення.

"Ми все ще хотіли б зустрітися з росіянами… Ми завжди будемо зацікавлені у співпраці, якщо буде можливість досягти миру", - зазначив держсекретар.

Рубіо також нагадав, що президент Дональд Трамп кілька місяців підкреслював необхідність дій, якщо прогрес у мирній угоді не буде досягнутий.

"Сьогодні той день, коли він вирішив щось зробити", - додав Рубіо, пояснивши введення санкцій проти провідних російських нафтових компаній та вимогу до РФ негайно погодитися на припинення бойових дій.

Нагадаємо, вчора президент Дональд Трамп запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній.

Як пояснили у Міністерстві фінансів США нові санкції проти Росії запроваджені, аби змусити Путіна налаштуватись на серйозні переговори щодо закінчення війни в Україні.

Також Трамп скасував очікувану зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, яку планували провести у угорському Будапешті.

Американський лідер заявив, що вирішив не проводити переговори з Путіним, оскільки вважав, що не зможе досягти бажаного результату.

Колишній російський президент Дмитро Медведєв вже назвав санкції США та скасування саміту з Путіним "актом війни" проти РФ.

