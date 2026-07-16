ua en ru
Чт, 16 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп склоняется к расширению военных операций в Иране, - WSJ

03:26 16.07.2026 Чт
3 мин
Что рассматривает Трамп в качестве расширений операций США против Ирана?
aimg Эдуард Ткач
Трамп склоняется к расширению военных операций в Иране, - WSJ Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент Дональд Трамп склоняется к расширению военных операций США в Иране. Это произошло после нескольких дней брифингов с участием высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как США могут расширить свои операции в Иране

По словам американских чиновников, варианты расширения включают:

  • усиление авиаударов;
  • отправку наземных сил для захвата иранских островов вблизи Ормузского пролива;
  • бомбардировку укрепленного объекта, который может использоваться для тайных ядерных работ;
  • авиаудары по другим целям, включая энергетические объекты.

Почему Трамп склоняется к расширению операций

Источники рассказали, что вечером 14 июля Трамп провел совещание в ситуационном центре, чтобы обсудить потенциальный захват острова Харг и других территорий вдоль Ормузкого пролива, а также возможную бомбардировку тоннельного комплекса на горке Пикакс, связанного ядерным оружием (ранее США еще не били по нему).

Помимо этого, Трамп обсуждал расширение авиаударов по другим целям в Иране, включая энергетические объекты. То есть, этот вариант тоже остается возможным.

По словам официальных лиц, эта беседа стала одной из множества официальных и неофициальных встреч, которые Трамп провел в последние дни с высокопоставленными чиновниками, в том числе с:

  • вице-президентом Джей Ди Вэнсом;
  • главой Пентагона Питом Хегсетом;
  • госсекретарем Марко Рубио;
  • генералом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном.

Но как уточняют источники, Трамп еще не принял окончательного решения о дальнейших военных шагах. Пока что как в частном порядке, так и публично, он настаивает на том, что предпочел бы урегулировать конфликт с Ираном дипломатическим путем.

Однако Иран не капитулировал перед требованиями Трампа о передаче своего ядерного арсенала после нескольких недель военных ударов и временной сделки с которая позволила бы Тегерану заработать миллиарды долларов, продавая нефть на открытом рынке.

В итоге дипломатический тупик побудил Трампа обратиться к помощникам с просьбой о новых эскалационных вариантах, которые могли бы заставить Иран капитулировать или, как минимум, пообещать прекратить атаки на торговые суда в проливе.

Некоторые американские чиновники заявили, что Трамп неохотно задействует сухопутные войска. Он неоднократно отказывался от своих самых серьезных публичных угроз, включая захват острова Харг и иранской нефтяной промышленности.

Но если Трамп одобрит эти планы, это положит начало самой опасной фазе почти пятимесячной войны и втянет США еще глубже в разрастающийся конфликт на Ближнем Востоке, который, вероятно, приведет к повышению цен на бензин и осложнит планы республиканцев на промежуточных выборах.

Что Трамп озвучил уже публично

Стоит отметить, что сутками ранее Дональд Трамп дал несколько интервью, в которых фактически подтвердил, что рассматривает новые военные варианты.

В частности, он говорил, что:

  • США собираются снести гору Пикакс;
  • захват острова Харг маловероятен, но не исключен;
  • Ирану лучше заключить сделку, иначе на следующей неделе США разрушат мосты и электростанции а этой стране.

Что еще важно знать

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. По данным СМИ, письмо было направлено в пятницу, 10 июля.

Также мы писали, что на фоне возобновления войны между США и Ираном, Трамп на днях объявил, что Вашингтон восстанавливает блокаду морских портов Ирана и хочет взять под контроль Ормузский пролив.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран
Новости
Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма
Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма
Аналитика
От Катовице до Бали: куда и зачем киевские застройщики переносят строительные площадки
Мария Волощукредактор РБК-Украина От Катовице до Бали: куда и зачем киевские застройщики переносят строительные площадки