Трамп ще не ухвалив рішення про надання Tomahawk Україні, - Келлог

Рішення про потенційне надання далекобійних ракет Tomahawk Україні поки не ухвалене. Остаточне слово залишається лише за президентом США Дональдом Трампом.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в ефірі Fox News.
Як сказав журналіст, минулого тижня президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням надати далекобійні ракети Tomahawk Україні.
"Чи дамо ми йому Tomahawk?", - запитав журналіст спецпредставника.
У відповідь Келлог наголосив, що рішення щодо передачі цих ракет ще не ухвалене і перебуває виключно у компетенції президента США.
"Що ж, це рішення ще не прийнято, але він попросив. Я знаю, що президент Зеленський справді попросив їх, що було підтверджено віце-президентом Венсом (віце-президент США Джей Ді Венс - ред.) у дописі в соціальних мережах. Це буде вирішувати президент", - сказав Келлог.
Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Кіт Келлог підтвердив, що американський лідер вважає за доцільне, щоб українські війська завдавали далекобійних ударів по території Росії.
Це далекобійні крилаті ракети великої точності, які використовуються переважно ВМС США.
Вони здатні уражати наземні цілі на сотні кілометрів, забезпечуючи значну глибину удару. Tomahawk вважаються одними з найефективніших і точних ракет у світі, здатних знищувати важливі військові та стратегічні об’єкти.
Як відомо, протягом останнього року Україна неодноразово піднімала питання про постачання ракет Tomahawk і включала їх до списку озброєнь, який подавала кілька місяців тому.
Раніше експрезидент США Джо Байден відмовляв Україні у передачі цих ракет, оскільки вони входили до 10-пунктного "Плану перемоги" Зеленського та могли дістати до Москви, що вважалося надто ризикованим і могло призвести до ескалації конфлікту.
А нещодавно The Wall Street Journal писало, що Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку поінформував Зеленського про готовність зняти обмеження на удари далекобійною зброєю по Росії.