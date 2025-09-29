Трамп ще не ухвалив рішення про надання Tomahawk Україні, - Келлог

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Кіт Келлог підтвердив, що американський лідер вважає за доцільне, щоб українські війська завдавали далекобійних ударів по території Росії.

Що відомо про ракети Tomahawk

Це далекобійні крилаті ракети великої точності, які використовуються переважно ВМС США.

Вони здатні уражати наземні цілі на сотні кілометрів, забезпечуючи значну глибину удару. Tomahawk вважаються одними з найефективніших і точних ракет у світі, здатних знищувати важливі військові та стратегічні об’єкти.

Ракети Tomahawk для України

Як відомо, протягом останнього року Україна неодноразово піднімала питання про постачання ракет Tomahawk і включала їх до списку озброєнь, який подавала кілька місяців тому.

Раніше експрезидент США Джо Байден відмовляв Україні у передачі цих ракет, оскільки вони входили до 10-пунктного "Плану перемоги" Зеленського та могли дістати до Москви, що вважалося надто ризикованим і могло призвести до ескалації конфлікту.

А нещодавно The Wall Street Journal писало, що Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку поінформував Зеленського про готовність зняти обмеження на удари далекобійною зброєю по Росії.