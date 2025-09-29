Трамп еще не принял решение о предоставлении Tomahawk Украине, - Келлог

Напомним, в этом же интервью Кит Келлог подтвердил, что американский лидер считает целесообразным, чтобы украинские войска наносили дальнобойные удары по территории России.

Что известно о ракетах Tomahawk

Это дальнобойные крылатые ракеты большой точности, которые используются преимущественно ВМС США.

Они способны поражать наземные цели на сотни километров, обеспечивая значительную глубину удара. Tomahawk считаются одними из самых эффективных и точных ракет в мире, способных уничтожать важные военные и стратегические объекты.

Ракеты Tomahawk для Украины

Как известно, в течение последнего года Украина неоднократно поднимала вопрос о поставках ракет Tomahawk и включала их в список вооружений, который подавала несколько месяцев назад.

Ранее экс-президент США Джо Байден отказывал Украине в передаче этих ракет, поскольку они входили в 10-пунктный "План победы" Зеленского и могли достать до Москвы, что считалось слишком рискованным и могло привести к эскалации конфликта.

А недавно The Wall Street Journal писало, что Трамп во время встречи в Нью-Йорке проинформировал Зеленского о готовности снять ограничения на удары дальнобойным оружием по России.