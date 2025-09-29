Трамп дозволив Україні бити вглиб Росії, але з обмовкою, - Келлог

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спецпредставника президента США Кіта Келлога в ефірі Fox News .

За словами Келлога, Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари по Росії, "але іноді Пентагон не надавав Україні повноважень на їх здійснення".

"Усі повинні дотримуватися того, що каже Президент. Він є Головнокомандувачем згідно з Конституцією, і всі підкоряються йому", - зауважив спецпредставник президента США.

На запитання ведучої, чи насправді позиція президента США полягає в тому, що Україна може завдавати далекобійних ударів по Росії, що це було санкціоновано президентом, Келлог відповів:

"Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, і прочитавши те, що сказав віцепрезидент Венс, а також секретар Рубіо, відповідь – так. Використовуйте здатність завдавати глибоких ударів. Немає ніяких недоторканних місць".