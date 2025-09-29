Трамп дозволив Україні бити вглиб Росії, але з обмовкою, - Келлог
Президент США Дональд Трамп санкціонував Україні далекобійні удари по Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спецпредставника президента США Кіта Келлога в ефірі Fox News.
За словами Келлога, Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари по Росії, "але іноді Пентагон не надавав Україні повноважень на їх здійснення".
"Усі повинні дотримуватися того, що каже Президент. Він є Головнокомандувачем згідно з Конституцією, і всі підкоряються йому", - зауважив спецпредставник президента США.
На запитання ведучої, чи насправді позиція президента США полягає в тому, що Україна може завдавати далекобійних ударів по Росії, що це було санкціоновано президентом, Келлог відповів:
"Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, і прочитавши те, що сказав віцепрезидент Венс, а також секретар Рубіо, відповідь – так. Використовуйте здатність завдавати глибоких ударів. Немає ніяких недоторканних місць".
Ракети Tomahawk для України
Раніше РБК-Україна також писало про те, що США обговорюють можливість постачання ракет Tomahawk НАТО для передачі Україні. Однак остаточне рішення ухвалюватиме президент Дональд Трамп.
Віце-президент США Джей Ді Венс зауважив, що розмови щодо цього питання тривають.
Нещодавно видання WSJ писало, що Трамп у Нью-Йорку поінформував президента України Володимира Зеленського про готовність зняти обмеження на удари далекобійною зброєю по Росії.