Трамп ще більше розчарувався в Росії після розмови Рубіо з Лавровим, - ЗМІ

Один з американських чиновників розповів виданню, що ця телефонна розмова жодних результатів не дала. Водночас вона дозволила зрозуміти, що РФ не готова до укладення угоди про припинення війни і сенсу проводити зустріч між Трампом і Путіним немає.

"Цей висновок підготував ґрунт для рішення Трампа про введення нових санкцій проти Росії", - зазначив американський чиновник.

Axios нагадало, що антиросійські санкції США, введені 22 жовтня, стали першими з моменту вступу Трампа на посаду президента.

Президент США тривалий час заявляв, що введення санкцій проти країни-агресорки підірве його дипломатичні зусилля з припинення війни. Зміна його рішення свідчить про те, що такий підхід він вважає невдалим.

"Нові санкції були введені на наступний день після того, як Трамп скасував плани зустрічі з Путіним. Це свідчить про величезне розчарування Трампа російським президентом", - наголосило видання.