Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Трамп еще больше разочаровался в России после разговора Рубио с Лавровым, - СМИ

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Американский лидер Дональд Трамп еще больше разочаровался в России после разговора госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 20 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Один из американских чиновников рассказал изданию, что этот телефонный разговор никаких результатов не дал.

В то же время он позволил понять, что РФ не готова к заключению соглашения о прекращении войны и смысла проводить встречу между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным нет.

"Этот вывод подготовил почву для решения Трампа о введении новых санкций против России", - отметил американский чиновник.

Axios напомнило, что антироссийские санкции США, введенные 22 октября, стали первыми с момента вступления Трампа в должность президента.

Президент США долгое время заявлял, что введение санкций против страны-агрессора подорвет его дипломатические усилия по прекращению войны. Изменение его решения свидетельствует о том, что такой подход он считает неудачным.

"Новые санкции были введены на следующий день после того, как Трамп отменил планы встречи с Путиным. Это свидетельствует об огромном разочаровании Трампа российским президентом", - подчеркнуло издание.

 

Антироссийские санкции США

Напомним, Соединенные Штаты ввели жесткие санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". После этого фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3%, до 64,5 долларов за баррель. Стоимость нефти сейчас значительно ниже, чем в течение почти всего 2025 года.

Индия почти полностью откажется от российской нефти после санкций США. Поставки российской нефти в Индию, которые резко выросли после вторжения России в Украину, вскоре сократятся почти до нуля.

Отметим, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал Дональда Трампа за новые санкции. Он заявил, что решение Вашингтона - "акт войны", а сам президент США "полностью встал на тропу войны с Россией".

Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМарко РубиоЛавровВойна в Украине