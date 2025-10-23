Трамп еще больше разочаровался в России после разговора Рубио с Лавровым, - СМИ

Один из американских чиновников рассказал изданию, что этот телефонный разговор никаких результатов не дал.

В то же время он позволил понять, что РФ не готова к заключению соглашения о прекращении войны и смысла проводить встречу между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным нет.

"Этот вывод подготовил почву для решения Трампа о введении новых санкций против России", - отметил американский чиновник.

Axios напомнило, что антироссийские санкции США, введенные 22 октября, стали первыми с момента вступления Трампа в должность президента.

Президент США долгое время заявлял, что введение санкций против страны-агрессора подорвет его дипломатические усилия по прекращению войны. Изменение его решения свидетельствует о том, что такой подход он считает неудачным.

"Новые санкции были введены на следующий день после того, как Трамп отменил планы встречи с Путиным. Это свидетельствует об огромном разочаровании Трампа российским президентом", - подчеркнуло издание.